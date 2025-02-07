Обвинение в нарушении протоколов безопасности — демократы настраивают США против Маска

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Высокопоставленные представители Демократической партии призвали к проведению расследования возможных угроз национальной безопасности, связанных с действиями Илона Маска и его неофициальной структуры, названной "департаментом государственной эффективности" (Doge).

Фото: flickr.com by Daniel Oberhaus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Илон Маск

В письме, обнародованном в четверг, члены комитета Палаты представителей по надзору выразили обеспокоенность тем, что Маск и его команда могли незаконно получить доступ к секретным данным и личной информации в ряде ведомств, включая Управление по управлению персоналом (OPM), Министерство финансов и Агентство США по международному развитию (USAID).

В документе подчёркивается, что нет никаких подтверждений того, что Маск или его соратники из "Команды Doge" имеют право на доступ к государственным системам или прошли необходимую проверку для обеспечения безопасности данных.

Письмо содержит обращение к заместителям генеральных инспекторов упомянутых ведомств, а также Министерства образования, Администрации общих служб и Администрации по делам малого бизнеса, с просьбой изучить возможные нарушения, связанные с действиями команды Маска, которые могут угрожать конфиденциальности граждан и безопасности страны.

Эти события разворачиваются на фоне усиливающегося противодействия демократов влиянию Маска на государственные структуры. Недавно суд временно ограничил доступ "Команды Doge" к конфиденциальной платёжной системе Министерства финансов, которую, по данным источников, соратники Маска пытались использовать для блокировки платежей USAID.

Это стало первым случаем, когда судебные органы вмешались в деятельность Doge, которая за последние недели активно вмешивалась в работу федеральной бюрократии, добиваясь закрытия USAID и вызывая хаос в государственной службе. Решение суда было принято в ответ на обвинения профсоюзов, представляющих федеральных служащих, в незаконной передаче личных данных сотрудников команде Маска. Суд разрешил двум сотрудникам Doge доступ к системе, но только в режиме чтения.

Опрос, проведённый на этой неделе Economist/YouGov и опубликованный The Hill, показал, что даже среди республиканцев снижается поддержка влияния Маска и его команды на администрацию Дональда Трампа.

Если сразу после победы Трампа на выборах в ноябре 47% республиканцев положительно оценивали роль Маска, то теперь этот показатель упал до 26%. Беспокойство распространяется и на сенаторов-республиканцев, которые выражают тревогу по поводу усиления влияния Маска, особенно после закрытия USAID и получения доступа к платёжным системам и личным данным сотрудников Министерства финансов.

В среду стало известно, что агенты Doge проникли в несколько государственных учреждений, включая штаб-квартиру Центров по контролю и профилактике заболеваний в Атланте, а также в офисы Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), где они провели кадровые перестановки и получили доступ к ИТ-системам. В тот же день команда Doge, в которую, по слухам, входят молодые и неопытные программисты и инженеры, посетила Министерство труда.

Следующей крупной целью Маска, судя по всему, станет Министерство образования, которое, как неоднократно заявлял Трамп, планируется закрыть. Сотрудникам ряда ведомств предложили не являться на работу или отправили в отпуск, а десятки работников лишились доступа к государственным почтовым аккаунтам и другим системам.

Администрация Трампа установила крайний срок в четверг вечером, требуя от примерно 2 миллионов федеральных служащих согласиться на выкуп своих должностей или быть уволенными без компенсации. Однако критики отмечают, что нет гарантий, что согласившиеся получат какие-либо выплаты. В четверг федеральный судья отложил этот срок до слушания в понедельник.

Демократы считают, что действия Маска через неофициальное агентство, не имеющее конституционных полномочий или контроля со стороны Конгресса, равносильны попытке государственного переворота. Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер заявил, что неизбираемое "теневое правительство" осуществляет враждебное поглощение и подрывает власть Трампа. По его словам, такие действия не имеют ничего общего с демократией и верховенством закона.

Белый дом, в свою очередь, пытается оправдать деятельность Маска, утверждая, что основатель SpaceX и Tesla был назначен "специальным государственным служащим" без оплаты труда по указанию Трампа для борьбы с неэффективностью и расточительством в государственных расходах. Сам Трамп заверил журналистов, что Маск не предпринимает никаких действий без его одобрения. Однако среди выборных должностных лиц нарастает обеспокоенность, а число судебных исков против действий Doge продолжает расти.

В среду вечером адвокаты Министерства юстиции согласились с судебным приказом, временно ограничивающим доступ сотрудников Doge к платёжной системе Министерства финансов, после иска от профсоюзов и пенсионеров, обвиняющих команду Маска в нарушении законов о конфиденциальности.

В тот же день конгрессмен-демократ из Висконсина Марк Покан представил законопроект под названием "Устранение грабежа нашей страны путём смягчения последствий неэтичной государственной клептократии", также известный как "Закон Илона Маска". Покан заявил, что Маск обогащается за счёт налоговых средств, и он намерен положить этому конец.

Уточнения

И́лон Рив Маск — американский предприниматель, инженер и миллиардер, политический и общественный деятель. Основатель, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; инвестор, генеральный директор и архитектор продукта компании Tesla.

