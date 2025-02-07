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Америка против Трампа — госслужащие США подали иск против президента

2:53
Мир

В четверг крупнейший профсоюз государственных служащих США совместно с Американской ассоциацией работников дипломатической службы подали иск в федеральный суд Вашингтона, чтобы оспорить действия администрации Дональда Трампа, направленные на масштабное сокращение Агентства США по международному развитию (USAID).

Дональд Трамп
Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Дональд Трамп

Об этом сообщило агентство Reuters. Истцы требуют приостановить действия, которые они считают неконституционными и незаконными, утверждая, что они спровоцировали глобальный гуманитарный кризис.

В иске указывается, что в день своей инаугурации, 20 января, президент Трамп распорядился приостановить оказание всей иностранной помощи, предоставляемой США. Вслед за этим Госдепартамент издал указания о прекращении проектов USAID по всему миру, отключении компьютерных систем агентства, а также о массовом увольнении или отправке сотрудников в административный отпуск. Ответчиками по делу выступают сам Трамп, а также министерства иностранных дел и финансов. Представители Белого дома и упомянутых ведомств пока не прокомментировали ситуацию.

За процессом сокращения штата USAID активно следил бизнесмен Илон Маск, считающийся одним из ближайших сторонников Трампа и самым богатым человеком в мире. Маск, который поддерживает инициативы президента по уменьшению федеральной бюрократии, в понедельник написал в своей социальной сети X*, что он и его команда провели выходные, "отправляя USAID в измельчитель древесины".

В иске подчёркивается, что все действия по ликвидации агентства были предприняты без одобрения Конгресса, хотя, согласно федеральному законодательству, только Конгресс имеет право принимать решения о закрытии государственных структур.

На сайте USAID теперь указано, что с полуночи пятницы весь персонал, нанятый напрямую, будет отправлен в административный отпуск по всему миру, за исключением сотрудников, отвечающих за критически важные функции, руководство и специальные программы. По данным источников Reuters, администрация Трампа планирует сохранить в штате менее 300 человек из более чем 10 000 сотрудников.

Истцы утверждают, что сокращение агентства уже привело к катастрофическим последствиям в гуманитарной сфере, включая прекращение программ по борьбе с малярией и ВИЧ. В иске отмечается, что из-за этого 300 младенцев, которые могли бы избежать заражения ВИЧ, теперь инфицированы, а тысячи женщин и девочек рискуют умереть во время беременности и родов.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ

Уточнения

Аге́нтство США по междунаро́дному разви́тию (англ. United States Agency for International Development, USAID) — независимое агентство правительства США, отвечающее за управление гражданской зарубежной помощью и содействием развитию.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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