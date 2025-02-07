Америка против Трампа — госслужащие США подали иск против президента

В четверг крупнейший профсоюз государственных служащих США совместно с Американской ассоциацией работников дипломатической службы подали иск в федеральный суд Вашингтона, чтобы оспорить действия администрации Дональда Трампа, направленные на масштабное сокращение Агентства США по международному развитию (USAID).
Об этом сообщило агентство Reuters. Истцы требуют приостановить действия, которые они считают неконституционными и незаконными, утверждая, что они спровоцировали глобальный гуманитарный кризис.
В иске указывается, что в день своей инаугурации, 20 января, президент Трамп распорядился приостановить оказание всей иностранной помощи, предоставляемой США. Вслед за этим Госдепартамент издал указания о прекращении проектов USAID по всему миру, отключении компьютерных систем агентства, а также о массовом увольнении или отправке сотрудников в административный отпуск. Ответчиками по делу выступают сам Трамп, а также министерства иностранных дел и финансов. Представители Белого дома и упомянутых ведомств пока не прокомментировали ситуацию.
За процессом сокращения штата USAID активно следил бизнесмен Илон Маск, считающийся одним из ближайших сторонников Трампа и самым богатым человеком в мире. Маск, который поддерживает инициативы президента по уменьшению федеральной бюрократии, в понедельник написал в своей социальной сети X*, что он и его команда провели выходные, "отправляя USAID в измельчитель древесины".
В иске подчёркивается, что все действия по ликвидации агентства были предприняты без одобрения Конгресса, хотя, согласно федеральному законодательству, только Конгресс имеет право принимать решения о закрытии государственных структур.
На сайте USAID теперь указано, что с полуночи пятницы весь персонал, нанятый напрямую, будет отправлен в административный отпуск по всему миру, за исключением сотрудников, отвечающих за критически важные функции, руководство и специальные программы. По данным источников Reuters, администрация Трампа планирует сохранить в штате менее 300 человек из более чем 10 000 сотрудников.
Истцы утверждают, что сокращение агентства уже привело к катастрофическим последствиям в гуманитарной сфере, включая прекращение программ по борьбе с малярией и ВИЧ. В иске отмечается, что из-за этого 300 младенцев, которые могли бы избежать заражения ВИЧ, теперь инфицированы, а тысячи женщин и девочек рискуют умереть во время беременности и родов.
* Деятельность организации запрещена на территории РФ
Аге́нтство США по междунаро́дному разви́тию (англ. United States Agency for International Development, USAID) — независимое агентство правительства США, отвечающее за управление гражданской зарубежной помощью и содействием развитию.
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