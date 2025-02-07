Чистка американской власти — кого Трамп убрал с должности одним письмом?

В четверг председатель Федеральной избирательной комиссии (ФИК) Эллен Вайнтрауб заявила, что получила письмо от президента США Дональда Трампа, в котором тот уведомил её о снятии с должности в комиссии.
Вайнтрауб, представляющая Демократическую партию и назначенная в двухпартийный орган ещё при Джордже Буше-младшем, поделилась снимком письма, датированного 31 января.
На платформе Bluesky она сообщила, что в письме президент якобы отстраняет её от обязанностей как члена, так и главы ФИК. Однако, по её словам, существует установленный законом порядок замены членов комиссии, и действия президента не соответствуют этому порядку.
Она также отметила, что считает честью служить американскому народу и намерена продолжать свою работу, несмотря на возникшие сложности.
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