Чистка американской власти — кого Трамп убрал с должности одним письмом?

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В четверг председатель Федеральной избирательной комиссии (ФИК) Эллен Вайнтрауб заявила, что получила письмо от президента США Дональда Трампа, в котором тот уведомил её о снятии с должности в комиссии.

Фото: commons.wikimedia.org by Chairman of the Joint Chiefs of Staff from Washington D.C, United States, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Дональд Трамп

Вайнтрауб, представляющая Демократическую партию и назначенная в двухпартийный орган ещё при Джордже Буше-младшем, поделилась снимком письма, датированного 31 января.

На платформе Bluesky она сообщила, что в письме президент якобы отстраняет её от обязанностей как члена, так и главы ФИК. Однако, по её словам, существует установленный законом порядок замены членов комиссии, и действия президента не соответствуют этому порядку.

Она также отметила, что считает честью служить американскому народу и намерена продолжать свою работу, несмотря на возникшие сложности.