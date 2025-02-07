Недавний союзник отвернулся — Америка накладывает санкции на МУС

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Президент США Дональд Трамп подписал документ, вводящий ограничительные меры в отношении Международного уголовного суда (МУС), о чем сообщили представители Белого дома.

Фото: commons.wikimedia.org by Гейдж Скидморм Дональд Трамп выступает на CPAC в Вашингтоне, округ Колумбия, 10 февраля 2011 года.

В указе содержатся обвинения в адрес суда, который, по мнению американской стороны, предпринимает незаконные и необоснованные шаги, направленные против Соединённых Штатов и их ключевого партнёра — Израиля.

В тексте документа подчёркивается, что МУС превысил свои полномочия, выдав ордера на арест израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галланта, которые в указе названы не имеющими правового основания. В документе также отмечается, что ни США, ни Израиль не входят в число участников Римского статута и не являются членами МУС, а значит, суд не имеет права распространять свою юрисдикцию на эти государства.

Уточнения

Междунаро́дный уголо́вный суд — первый постоянный международный орган уголовной юстиции, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечности, а также преступления агрессии.

