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Альтернатива тюрьме: примут ли власти США во внимание права человека при депортации мигрантов в Гуантанамо?

1:09
Мир

Военно-морская база США на Кубе "Гуантанамо" в спешном порядке готовится к приему депортированных из Соединенных Штатов. Точное количество прибывающих, продолжительность их пребывания на базе и условия содержания пока неизвестны. Однако, учитывая прошлый опыт, содержание в Гуантанамо может быть суровым, поскольку база имеет возможности для размещения и содержания заключенных.

Мигранты в США в наручниках и цепях следуют к военным самолетам
Фото: X / The White House by Пресс-слудба Белого дома США, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мигранты в США в наручниках и цепях следуют к военным самолетам

Ранее Центр операций с мигрантами (MOC) на территории базы принимал преимущественно мигрантов, задержанных в море. Сейчас стало известно о возведении на территории центра более 140 временных построек, предположительно для размещения новых прибывших.

По имеющейся информации, Гуантанамо готовится принять тысячи мигрантов, обвиняемых в совершении преступлений, которых ранее администрация Трампа называла "худшими из худших". Три зоны на территории базы уже подготовлены к приему заключенных. Наибольшее количество временных построек, 49 единиц, сосредоточено в северной части Центра операций с мигрантами.

 

Уточнения

Тюрьма́ в Гуанта́намо (англ. Guantanamo Bay detention camp) — лагерь для лиц, задержанных властями США в различных странах в ходе «войны с терроризмом» и находящихся в заключении, как правило, без предъявления уголовных обвинений и без указания срока. Находится на бессрочно арендуемой США военно-морской базе в заливе Гуантанамо (Куба), в 30 км от одноимённого города. По состоянию на июль 2021 года в тюрьме содержалось 39 человек.
 

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Автор Юлия Хохлова
Юлия Хохлова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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