Маску подрезали крылышки: конфликт интересов не даст ему править в небе США

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Глава Tesla и SpaceX подозревается в превышении полномочий. Его недовольство главой Федерального управления гражданской авиации США повлекло отставку последнего незадолго до столкновения самолета American Airlines с военным вертолетом в Вашингтоне. Компетентные органы ищут связь, а сенаторы недовольны. Теперь Илону Маску может грозить отстранение от участия в реформе воздушного пространства США.

Маск не только является доверенным лицом президента США, но и возглавляет некую "секретную" группу DOGE, в компетенцию которой, по словам Шона Даффи, входит сокращение правительства США. Однако некоторые сенаторы крайне недовольны широтой полномочий Илона Маска при Трампе и выражают категорическое несогласие, заявляя, что бизнесмену нельзя доверять такую важную сферу, как воздушное пространство.

Сенатор Кэнтвелл считает, что воздушная трагедия в Вашингтоне — полностью ответственность Маска, и у него есть личные интересы, влияющие на его решения. Сенатор напомнила, что SpaceX уже получала штрафы от Федерального управления гражданской авиации (FAA) за нарушения при запусках ракет, в связи с чем Маск угрожал подать в суд на FAA и требовал отставки главы ведомства. Сенатор выразила опасение, что Илон Маск — прямая угроза безопасности полетов.