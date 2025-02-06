Финляндия готовится к войне с Россией, — посол Кузнецов

0:50 Your browser does not support the audio element. Мир

Российский посол в Хельсинки Павел Кузнецов рассказал, что финов готовят к войне против России.

Фото: commons.wikimedia.org by CGP Grey, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Финляндии

"В стране усиленно нагнетается атмосфера военного психоза. Население запугивают "агрессивными планами России" и призывают готовиться к войне", — цитирует посла РИА Новости.

Кузнецов заявил, что власти Финляндии одобряют инициативы по поддержанию военных навыков у населения, расширяют сеть стрелковых клубов, увеличивают предельный возраст пребывания военнообязанных в резерве, а также благоустраивают бомбоубежища.

Так Хельсинки собирается оправдать свое вступление в НАТО и рост военных расходов, считает дипломат.

Ранее стало известно, что МИД Финляндии опубликовал инструкции для жителей, которые хотят вступить в ряды ВСУ.

Уточнения

Финля́ндия (фин. Suomi МФА: , швед. Finland МФА: ), официальное название — Финля́ндская Респу́блика (фин. Suomen tasavalta, швед. Republiken Finland; ) — государство в Северной Европе на восточном побережье Балтийского моря.

