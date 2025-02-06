Китай мстит Трампу за пошлины: Акции Apple пошли вниз из-за слухов о проверке

2:22 Your browser does not support the audio element. Мир

В среду акции Apple упали примерно на 1% на фоне информации об очередной проверке со стороны Китая. На этот раз регулятор рассматривает возможность проведения официального расследования в отношении комиссий и правил App Store. Новость появилась на фоне роста торговой напряженности между США и Китаем.

Фото: flickr.com by Flickr user Butz.2013, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Apple Store в Америке

Государственное управление по регулированию рынка Китая (SAMR) недовольно политикой App Store, позволяющей взимать комиссию до 30% за внутриигровые транзакции, а также политикой блокировки сторонних платежных систем и магазинов приложений.

App Store уже не раз подвергался проверкам со стороны регуляторов по всему миру. Евросоюз, для ограничения технологических монополий вроде Apple, Google, Amazon, Meta (запрещена и признана экстремистской организацией ст. 13.15 КоАП РФ), принял закон о цифровых рынках (DMA, Digital Markets Act), значительно ограничивающий полномочия цифровых компаний - "привратников": предустановку ПО монополистам запрещено навязывать пользователям определенные мобильные приложения; запрет блокировки сторонних платежных систем, что существенно снижает внутриплатформенные комиссии за покупки в приложениях (In-App Purchases - IAP); существенно ограничивающий возможности внутренних рекламных сетей платформы по таргету рекламы; а также закон существенно ограничил монополию App Store, предоставив возможности сторонним магазинам и разработчикам предоставлять пользователям iOS приложения и платежные системы.

Если новая проверка в Китае будет проведена, это создаст дополнительные трудности для Apple на одном из крупнейших рынков. Компания уже сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны местных игроков, таких как Huawei, которые отбирают долю на рынке смартфонов: продажи Apple в Китае снизились на 11% в годовом исчислении в четвертом квартале.

На данный момент китайский регулятор не принял решения о начале официального расследования. Кроме того, на этой неделе Китай также начал расследование в отношении Google по подозрению в нарушении антимонопольного законодательства, а также в отношении Intel.

Уточнения

Apple ( МФА: [ˈæp(ə)l], «Эпл») — американская корпорация, разработчик персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, смартфонов, программного обеспечения и цифрового контента. Штаб-квартира расположена в Купертино, штат Калифорния. Практически вся продукция Apple выпускается контрактными производителями на заводах в Азии, крупнейшим подрядчиком является тайваньская компания Foxconn, крупнейший завод — в Чжэнчжоу.



