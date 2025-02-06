Политическая партия хочет провести референдум о независимости

Политическая партия «Вперёд» планирует провести референдум о независимости Гренландии. Об этом пишет Reuters.
Парламент Гренландии состоит из 31 места, у членов партии «Вперёд» 10 мест. Предполагается, что референдум может пройти после выборов в парламент Гренландии, которые назначены на 11 марта 2025 года.
О желании получить независимость ранее говорил и глава правительства Гренландии. Но ни одна из партий, представленных в парламенте, в настоящий момент не поддерживает идею о присоединении Гренландии к США.
Ранее Дональд Трамп заявил, что Гренландия должна стать частью США, не исключил применение военной силы. Дания выступила против идеи о передачи острова США.
Гренландия являющаяся автономной территорией Дании, в политическом отношении представляет парламентскую представительную демократию с многопартийной системой, входящую в состав Датского Соединённого королевства.
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