Политическая партия хочет провести референдум о независимости

Гренландия станет независимой? Политическая партия острова планирует провести референдум

Политическая партия «Вперёд» планирует провести референдум о независимости Гренландии. Об этом пишет Reuters.

Фото: Сайт Министерства иностранных дел России флаг Дании

Парламент Гренландии состоит из 31 места, у членов партии «Вперёд» 10 мест. Предполагается, что референдум может пройти после выборов в парламент Гренландии, которые назначены на 11 марта 2025 года.

О желании получить независимость ранее говорил и глава правительства Гренландии. Но ни одна из партий, представленных в парламенте, в настоящий момент не поддерживает идею о присоединении Гренландии к США.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Гренландия должна стать частью США, не исключил применение военной силы. Дания выступила против идеи о передачи острова США.

Уточнения

Гренландия являющаяся автономной территорией Дании, в политическом отношении представляет парламентскую представительную демократию с многопартийной системой, входящую в состав Датского Соединённого королевства.

