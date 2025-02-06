Марк Рютте: Что Европа будет делать, если Америка выйдет из НАТО?

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Дональд Трамп заявил, что европейские страны НАТО тратят недостаточно средств на оборону, и пригрозил отказаться от их защиты, если военные расходы стран-участниц не будут увеличены с 2% ВВП до 5%. Этим заявлением он поставил под сомнение приверженность США принципу коллективной обороны НАТО.

Фото: flickr.com by Государственный департамент США is licensed under Департаментом информации об авторских правах НАТО

В попытке сгладить резкость замечания, глава НАТО Марк Рютте заявил, что идея самодостаточной европейской обороны без участия США несостоятельна перед лицом геополитических угроз, включая влияние России.

Рютте подчеркнул, что торговые разногласия не подорвут решимость НАТО защищать свои рубежи, отметив, что между союзниками всегда возникают вопросы, и это нормальный процесс.

Несмотря на угрозы президента Трампа о введении пошлин в отношении стран Евросоюза, Белый дом, играющий ключевую роль в финансировании НАТО, признаёт и подчёркивает необходимость сохранения единства Запада.

Для справки: США — крупнейшая военная держава в НАТО, потратившая в прошлом году около 850 миллиардов долларов на оборону.

Уточнения

НА́ТО Организа́ция Североатланти́ческого догово́ра, Североатланти́ческий алья́нс (англ. North Atlantic Treaty Organization, NATO; фр. Organisation du traité de l'Atlantique nord, OTAN) — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду. Основан 4 апреля 1949 года в США с целью защиты Европы от возможной угрозы советской экспансии.

