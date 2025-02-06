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Израиль "дал от ворот поворот" Трампу

Нетаньяху: американские солдаты не нужны в Газе. Газу Израиль Трампу не отдаст
Мир

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя попытки президента Трампа взять Газу под контроль, заявил, что американские солдаты не нужны в Газе для захвата власти. Израиль не считает необходимым их присутствие в секторе и не будет соглашаться с предложениями президента США Дональда Трампа "взять на себя" управление сектором Газа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Фото: Israeli Prime Minister Netanyahu Delivers Joint Remarks with Secretary Pompeo and Bahraini Foreign Minister Al-Zayani by Ron Przysucha / U.S. Department of State from United States, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Отвечая на вопрос журналистов об отношении к плану Трампа в четверг утром, он категорически ответил: "Нет".

Заявление прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий о будущем Газы после окончания острой стадии палестино-израильского конфликта и роли международного сообщества в восстановлении сектора и контроля над ним.

Ранее президент США высказывался о плане по созданию "Новой Ривьеры" на месте сектора Газа. Во вторник вечером он заявил, что войска США могут быть использованы, если "это будет необходимо", но позднее опубликовал сообщение, в котором утверждал, что "американские солдаты не понадобятся".

Разногласия между Трампом и Нетаньяху относительно необходимости американского военного присутствия подчеркивают различные подходы к решению проблемы Газы и будущих отношений между США, Израилем, Палестиной и Ближним Востоком в целом. Важно отметить, что контекст этих заявлений включает в себя сложную геополитическую ситуацию, интенсивные боевые действия и необходимость поиска долгосрочного решения для обеспечения безопасности и стабильности в регионе.

Уточнения

Биньями́н (Би́би) Нетанья́ху (Нетания́гу) (ивр. ‎; род. 21 октября 1949, Тель-Авив, Израиль) — израильский государственный и политический деятель, нынешний премьер-министр Израиля (с 29 декабря 2022). Премьер-министр Израиля с 1996 по 1999, с 2009 по 2021. Капитан Армии обороны Израиля (1972). Министр обороны Израиля (2018—2019).

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Автор Юлия Хохлова
Юлия Хохлова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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