"МЭА": Европе необходимо объединить усилия для развития атомной энергетики

"МЭА" призывает к объединению усилий для конкуренции с Россией и Китаем

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Директор "МЭА" (Международное энергетическое агентство) Фатих Бирол предложил глобальную стратегию по увеличению мощностей по обогащению урана, чтобы уменьшить мировую зависимость от российских ресурсов, занимающих более 40% мирового рынка. Бирол выразил опасения, что концентрация технологий в руках одной страны угрожает энергетической безопасности, подчеркнув аналоги с кризисом, пережитым Европой из-за газовой зависимости от России.

Фото: cameco.com is licensed under Free More info Добыча урана на проекте «Инкай» в Казахстане

Атомная сфера, по мнению Бирола, остается неотъемлемой частью энергетической безопасности, но существующее доминирование России в процессах обогащения требует немедленных действий. Он призвал страны-члены МЭА не только строить АЭС, но и развивать собственную инфраструктуру обогащения урана. Несмотря на отсутствие конкретного плана, Бирол подчеркнул необходимость скоординированных усилий.

После временного спада, вызванного катастрофой на Фукусиме, атомная энергетика демонстрирует восстановление. К 2025 году ожидается рекордный рост выработки электроэнергии на АЭС. В настоящее время в 15 странах ведутся строительные работы на объектах общей мощностью 70 ГВт, а интерес к малым модульным реакторам (ММР) продолжает расти. Однако, Бирол отметил, что Запад сталкивается с серьезной конкуренцией со стороны России и Китая, которые преуспевают в строительстве АЭС благодаря соблюдению сроков и бюджетов, в отличие от проектов в США и Европе, часто затягивающихся и превышающих смету.

Бирол охарактеризовал отказ Германии от атомной энергетики как "историческую ошибку", выразив надежду на пересмотр этой политики после предстоящих выборов. Для противодействия российскому и китайскому влиянию он предложил США, ЕС, Канаде, Японии и Южной Корее сформировать международную кооперацию в области создания цепочек поставок и развития технологий, чтобы усилить конкурентоспособность на глобальном рынке атомной энергетики.

Уточнения

Междунаро́дное энергети́ческое аге́нтство (МЭА; англ. International Energy Agency, IEA) — автономный международный орган в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Насчитывает 29 стран-участниц.

