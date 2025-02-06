"МЭА": Европе необходимо объединить усилия для развития атомной энергетики

Директор "МЭА" (Международное энергетическое агентство) Фатих Бирол предложил глобальную стратегию по увеличению мощностей по обогащению урана, чтобы уменьшить мировую зависимость от российских ресурсов, занимающих более 40% мирового рынка. Бирол выразил опасения, что концентрация технологий в руках одной страны угрожает энергетической безопасности, подчеркнув аналоги с кризисом, пережитым Европой из-за газовой зависимости от России.
Атомная сфера, по мнению Бирола, остается неотъемлемой частью энергетической безопасности, но существующее доминирование России в процессах обогащения требует немедленных действий. Он призвал страны-члены МЭА не только строить АЭС, но и развивать собственную инфраструктуру обогащения урана. Несмотря на отсутствие конкретного плана, Бирол подчеркнул необходимость скоординированных усилий.
После временного спада, вызванного катастрофой на Фукусиме, атомная энергетика демонстрирует восстановление. К 2025 году ожидается рекордный рост выработки электроэнергии на АЭС. В настоящее время в 15 странах ведутся строительные работы на объектах общей мощностью 70 ГВт, а интерес к малым модульным реакторам (ММР) продолжает расти. Однако, Бирол отметил, что Запад сталкивается с серьезной конкуренцией со стороны России и Китая, которые преуспевают в строительстве АЭС благодаря соблюдению сроков и бюджетов, в отличие от проектов в США и Европе, часто затягивающихся и превышающих смету.
Бирол охарактеризовал отказ Германии от атомной энергетики как "историческую ошибку", выразив надежду на пересмотр этой политики после предстоящих выборов. Для противодействия российскому и китайскому влиянию он предложил США, ЕС, Канаде, Японии и Южной Корее сформировать международную кооперацию в области создания цепочек поставок и развития технологий, чтобы усилить конкурентоспособность на глобальном рынке атомной энергетики.
Междунаро́дное энергети́ческое аге́нтство (МЭА; англ. International Energy Agency, IEA) — автономный международный орган в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Насчитывает 29 стран-участниц.
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