Заявление Трампа о возможности использования США военной силы против Дании, ввергли ЕС в кризис

Слова Дональда Трампа о присоединении Гренландии к США ввергли ЕС в кризис, об этом пишет Financial Times.
В желании США присоединить Гренландию, нет чего-то нового, такие предложения выдвигались и в 19 веке, раньше речь шла о покупке острова. А президент США Дональд Трамп, говоря о присоединении Гренландии, не исключил применение военной силы.
Гренландия является автономной территорией в составе Дании. О желании отделиться от Дании говорил глава правительства Гренландии.
7 января Трамп заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Дания предложение отвергла.
Financial Times пишет, что Арктика становится все более привлекательной для крупных государств и превращается в поле битвы.
Гренландия являющаяся автономной территорией Дании, в политическом отношении представляет парламентскую представительную демократию с многопартийной системой, входящую в состав Датского Соединённого королевства.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Почему инспекторы ДПС спрашивают водителей о последнем употреблении алкоголя? Узнайте истинные причины этого вопроса и как правильно на него отвечать.