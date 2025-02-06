Заявление Трампа о возможности использования США военной силы против Дании, ввергли ЕС в кризис

Слова Трампа ввергли ЕС в кризис

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Слова Дональда Трампа о присоединении Гренландии к США ввергли ЕС в кризис, об этом пишет Financial Times.

Фото: Официальный веб-сайт Белого дома Дональд Трамп

В желании США присоединить Гренландию, нет чего-то нового, такие предложения выдвигались и в 19 веке, раньше речь шла о покупке острова. А президент США Дональд Трамп, говоря о присоединении Гренландии, не исключил применение военной силы.

Гренландия является автономной территорией в составе Дании. О желании отделиться от Дании говорил глава правительства Гренландии.

7 января Трамп заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Дания предложение отвергла.

Financial Times пишет, что Арктика становится все более привлекательной для крупных государств и превращается в поле битвы.

Уточнения

Гренландия являющаяся автономной территорией Дании, в политическом отношении представляет парламентскую представительную демократию с многопартийной системой, входящую в состав Датского Соединённого королевства.



