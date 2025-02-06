Азербайджан ограничивает деятельность Россотрудничества

В Азербайджане принято решение о прекращении работы агентства "Россотрудничество". Официальное уведомление уже направлено российской стороне. Об этом сообщает издание EADaily, ссылаясь на источники Report.
Азербайджан продолжает проводить политику, направленную на защиту своих интересов и демонстрирует нежелание мириться с любыми попытками внешнего вмешательства во внутренние дела. Примечательно, что ранее аналогичное решение касалось американского агентства USAID. Причем это произошло задолго до того, как президент Дональд Трамп официально занял свой пост и объявил о намерении ликвидировать эту структуру.
По информации источника, Азербайджан стал донором и больше не нуждается в иностранной помощи, особенно если такая поддержка "оказывается по непрозрачным схемам" или "организации имеют признаки разведывательной деятельности".
Напомним, что в начале года Baku. tv, финансируемый правительством Азербайджана, обвинил Русский дом в шпионаже. В ответ Россотрудничество решило подать иск против этого СМИ за распространение недостоверной информации. 27 января МИД России выразил недоумение послу Азербайджана в Москве Рахману Мустафаеву из-за серии антироссийских публикаций в азербайджанских средствах массовой информации, а также в связи с кампанией по дискредитации Русского дома в Баку. На следующий день посол РФ в Баку Михаил Евдокимов был вызван в министерство иностранных дел Азербайджана для обсуждения материалов в российской прессе, касающихся авиакатастрофы AZAL под Актау.
Россотрудничество — федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющий функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере обеспечения и развития международных отношений Российской Федерации с государствами — участниками Содружества Независимых Государств, другими иностранными государствами, а также в сфере международного гуманитарного сотрудничества.
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