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Трамп обвинил USAID в краже бюджетных средств и поддержке демократов

Трамп обвиняет USAID в краже миллиардов долларов
1:04
Мир

Трамп обвинил USAID (Агентство США по международному развитию) в краже бюджетных средств и финансировании СМИ, поддерживающих демократов.

Дональд Трамп
Фото: Официальный веб-сайт Белого дома
Дональд Трамп

Президент США полагает, что USAID финансировало создание ложных новостей, часть средств досталась СМИ, которые писали хорошие новости о демократах. Президент США считает, что демократам не избежать скандала. Об этом он написал в в соцсети Truth Social.

Трамп заявил, что издание Politico, вероятно, получило 8 миллионов долларов от правительства США. Ранее Илон Маск назвал USAID преступной организацией.

В день своей инаугурации, 20 января 2025 года, президент США Дональд Трамп подписал указ о временной приостановке программ международной помощи USAID другим странам на 90 дней. Известно, что USAID отправил большое число сотрудников в неоплачиваемые отпуска.

 

Уточнения

Неоплачиваемый отпуск — один из видов отпуска, предусмотренных трудовыми отношениями между работником и работодателем.

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Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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