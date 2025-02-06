Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Колонна ВСУ в Курской области растянулась на километр: атака провалилась
Валя Карнавал заявила, что из-за бывшего парня страдала булимией
Рынок труда в цифрах: как изменились доходы в Тюмени и Москве
Чаепитие с пользой: сколько чашек чая можно выпивать в день и когда это лучше делать?
В "Роскосмосе" сменился руководитель — кто занял пост?
Цены растут, объектов меньше: чего ждать на рынке недвижимости?
Четырёхдневка в России: насколько это реально?
В одном российском регионе ввели четыре дополнительных выходных дня: где и когда?
В Интернете появились жуткие фото детского заброшенного лагеря в Венгрии

Подразделения Национальной гвардии Мексики прибыли к границе с США

Мексика усиливает охрану границы с США. Подразделения Национальной гвардии прибыли
0:49
Мир

Первые подразделения гвардейцев прибыли к границе с США, чтобы усилить охрану, об этом пишет Associated Press. Общее число гвардейцев составит 10 тысяч. Прибывшие подразделения уже приступили к развертыванию своих сил.

Клаудия Шейнбаум
Фото: Единый правительственный сайт Мексики
Клаудия Шейнбаум

Ранее президент США Дональд Трамп приостановил введение новых пошлин в отношении Мексики. Президенты договорились о том, что США отложат введение пошлин, а Мексика усилит охрану границы. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум пообещала направить 10 тысяч военных к границе с США.

После избрания президентом США Дональд Трамп распорядился усилить миграционный контроль и начать процесс депортации нелегальных мигрантов на базу США в Гуантанамо.

 

Уточнения

Трудовой мигрант— лицо (трудящийся), которое будет заниматься, занимается или занималось оплачиваемой деятельностью в государстве, гражданином которого он или она не является (мигрант).
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Масло меняют неправильно в 80% случаев — вот что нужно делать, чтобы не угробить мотор
Авто
Масло меняют неправильно в 80% случаев — вот что нужно делать, чтобы не угробить мотор Аудио 
Белые кроссовки больше не в моде: эти цвета захватят весну 2025 года
Красота и стиль
Белые кроссовки больше не в моде: эти цвета захватят весну 2025 года Аудио 
5 вещей в ванной, которые нужно менять раз в год
Недвижимость
5 вещей в ванной, которые нужно менять раз в год Аудио 
Популярное
Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю

Почему инспекторы ДПС спрашивают водителей о последнем употреблении алкоголя? Узнайте истинные причины этого вопроса и как правильно на него отвечать.

Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю
Три главные ошибки водителей при остановке по требованию ГАИ
Три главные ошибки водителей при остановке по требованию ГАИ
Масло меняют неправильно в 80% случаев — вот что нужно делать, чтобы не угробить мотор
ГИБДД запретила самостоятельную замену запчастей — вот какие детали теперь под строгим контролем
ВСУ предприняли попытку ударить на юг от Суджи в Курской области Любовь Степушова Игры, которые формировали стратегов: что нашли археологи в древнем римском городе Игорь Буккер Зачем разбомбили Газу: Трамп и Нетаньяху построят суперэлитный курорт Олег Володин
Месяц рождения и продолжительность жизни: учёные пришли к интересному выводу
Белые кроссовки больше не в моде: эти цвета захватят весну 2025 года
Картофель будет размером с ладонь: секретный ингредиент для лунки
Картофель будет размером с ладонь: секретный ингредиент для лунки
Последние материалы
Цены растут, объектов меньше: чего ждать на рынке недвижимости?
Четырёхдневка в России: насколько это реально?
В одном российском регионе ввели четыре дополнительных выходных дня: где и когда?
Мексика усиливает охрану границы с США. Подразделения Национальной гвардии прибыли
В Интернете появились жуткие фото детского заброшенного лагеря в Венгрии
Носите одну и ту же одежду? Вот что это значит с точки зрения психологии
Покупаете квартиру? В 2025 году можно вернуть больше налогов – рассказываем как
Легенда о Рагнарёке оказалась правдой: Скандинавию уничтожила вулканическая зима
Быстрое похудение опасно для здоровья, и вот почему
Mirage 2000 уже на Украине: что это меняет?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.