Подразделения Национальной гвардии Мексики прибыли к границе с США

Мексика усиливает охрану границы с США. Подразделения Национальной гвардии прибыли

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Первые подразделения гвардейцев прибыли к границе с США, чтобы усилить охрану, об этом пишет Associated Press. Общее число гвардейцев составит 10 тысяч. Прибывшие подразделения уже приступили к развертыванию своих сил.

Фото: Единый правительственный сайт Мексики Клаудия Шейнбаум

Ранее президент США Дональд Трамп приостановил введение новых пошлин в отношении Мексики. Президенты договорились о том, что США отложат введение пошлин, а Мексика усилит охрану границы. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум пообещала направить 10 тысяч военных к границе с США.

После избрания президентом США Дональд Трамп распорядился усилить миграционный контроль и начать процесс депортации нелегальных мигрантов на базу США в Гуантанамо.

Уточнения

Трудовой мигрант— лицо (трудящийся), которое будет заниматься, занимается или занималось оплачиваемой деятельностью в государстве, гражданином которого он или она не является (мигрант).



