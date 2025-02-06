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Литва планирует повысить налоги для большего финансирования вооружённых сил

Рекордный оборонный бюджет Литвы: налогоплательщикам придется раскошелиться
Мир

Обновление бюджетной политики Литвы предполагает приоритетное использование налоговых доходов для обеспечения растущих военных затрат страны. Руководитель финансового ведомства Римантас Шаджюс выразил необходимость ужесточить систему налогообложения, чтобы компенсировать значительный рост расходов в сфере обороны.

Флаг Литвы
Фото: commons.wikimedia.org by Ted, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Литвы

Шаджюс подчеркнул ключевую роль фискальной политики как единственного стабильного механизма для удовлетворения государственных потребностей. В условиях повышенного внимания к оборонной отрасли, министр считает неизбежным увеличение налоговой ставки. Процесс разработки новых налоговых мер находится в активной фазе; конкретные виды налогов и их возможное изменение пока не раскрываются. Шаджюс отметил, что ведутся консультации с различными социальными партнёрами для тщательного изучения всех альтернативных вариантов оптимизации бюджета.

В начале 2025 года Государственный совет обороны Литвы утвердил план увеличения расходов на оборону до уровня от 5% до 6% ВВП в период с 2026 по 2030 год. Однако, механизмы финансирования этих значительных затрат ещё не определены и остаются предметом активного обсуждения.

Для текущего года (2025) уже запланированы рекордные 2,5 млрд. евро на оборону — это составляет около 3,03% ВВП. Правительство также расширило лимит государственных заимствований на 800 млн. евро с целью увеличения военных расходов в текущем году до показателя от 3,5% до 4% ВВП благодаря привлечению кредитов.

Уточнения

Римантас Шаджюс лит. Rimantas Šadžius (родился 8 октября 1960 года) — литовский и европейский государственный деятель, политик, член Социал-демократической партии Литвы, министр финансов Литвы в 2006—2008, 2013—2016 годах и с 2024 года; в 2016—2022 годах — аудитор Европейской Счётной палаты.

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Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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