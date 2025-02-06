Трамп заявил, что сектор Газа может быть передан США

Трамп предлагает Израилю отдать сектор Газа США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль может передать США сектор Газа после завершения конфликта, а палестинцев переселят в более безопасные и красивые районы региона. Об этом он сообщил в социальной сети Truth Social.

Фото: Официальный веб-сайт Белого дома Дональд Трамп

Ранее против идеи Трампа о переселении жителей сектора Газа выступил Китай, Египет, Турция, Палестина и несколько других государств.

Politico пишет, что планы Трампа взять под контроль сектор Газа вызвали замешательство у некоторых его ключевых союзников в республиканской партии в Сенате.

Уточнения

Соглашение о трёхэтапном прекращении огня в секторе Газа было достигнуто сторонами 15 января 2025 года.

