Трамп заявил, что сектор Газа может быть передан США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль может передать США сектор Газа после завершения конфликта, а палестинцев переселят в более безопасные и красивые районы региона. Об этом он сообщил в социальной сети Truth Social.
Ранее против идеи Трампа о переселении жителей сектора Газа выступил Китай, Египет, Турция, Палестина и несколько других государств.
Politico пишет, что планы Трампа взять под контроль сектор Газа вызвали замешательство у некоторых его ключевых союзников в республиканской партии в Сенате.
Соглашение о трёхэтапном прекращении огня в секторе Газа было достигнуто сторонами 15 января 2025 года.
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