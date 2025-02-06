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Аргентина объявляет о выходе из ВОЗ

Вслед за США: Аргентина прекращает членство во "Всемирной организации здравоохранения"
Мир

Аргентина приняла решение о выходе из "Всемирной организации здравоохранения" (ВОЗ). Соответствующее заявление было сделано 5 июня официальным представителем президента Мануэлем Адорни. Он пояснил, что президент Хавьер Милей дал указание министру иностранных дел Херардо Вертейну начать процедуру выхода из организации. Основной причиной такого шага стали разногласия в подходах к управлению здравоохранением, особенно в контексте мер, принимавшихся во время пандемии COVID-19.

Флаг Аргентины
Фото: commons.wikimedia.org by Banfield, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Флаг Аргентины

Адорни также отметил, что действия ВОЗ и бывшего президента Альберто Фернандеса привели к введению "самых жёстких карантинных ограничений в истории" и зависимости от политического влияния отдельных стран. Он подчеркнул, что Аргентина намерена защищать свой суверенитет и не допустит вмешательства международных структур в вопросы, касающиеся здоровья нации.

Кроме того, представитель президента уточнил, что страна не зависит от финансовой поддержки ВОЗ в управлении своей системой здравоохранения. По его словам, выход из организации не приведёт к сокращению бюджета или снижению качества медицинских услуг. Напротив, это решение позволит Аргентине более гибко разрабатывать и внедрять политику, соответствующую её национальным интересам, а также оптимизировать использование ресурсов.

Решение Аргентины стало вторым подобным шагом после выхода США из ВОЗ, который ранее инициировал Дональд Трамп. Эксперты выражали опасения, что уход США может серьёзно повлиять на финансирование программ организации. Трамп, в свою очередь, критиковал ВОЗ, указывая, что США ежегодно выделяют более 500 миллионов долларов на её деятельность.

"Всемирная организация здравоохранения", созданная в 1948 году, объединяет более 8 тысяч специалистов и играет ключевую роль в координации глобальных усилий по борьбе с чрезвычайными ситуациями в области здравоохранения. ВОЗ занимается профилактикой и лечением как инфекционных заболеваний, таких как грипп и ВИЧ, так и неинфекционных, включая онкологические и сердечно-сосудистые заболевания.

Уточнения

Всеми́рная организа́ция здравоохране́ния (акрон. ВОЗ, англ. World Health Organization WHO) — специализированное учреждение, самостоятельная международная организация, связанная с Организацией Объединённых Наций специальным соглашением о сотрудничестве, состоящая из 194-х государств-членов, основная функция которой состоит в решении международных проблем здравоохранения населения Земли.

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Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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