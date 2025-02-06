Президент Польши поддержал решение открыть дело о государственном перевороте против Туска

Президент Польши Анджей Дуда сообщил телеканалу Kanal Zero, что поддерживает решение главы Конституционного суда Польши, открыть дело о государственном перевороте против польского премьер-министра.
«Несомненно, это грубые нарушения закона, прежде всего, грубые нарушения конституции», — цитирует Дуду ТАСС.
Основной задачей Конституционного суда Польши (Конституционный трибунал) является проверка правовых актов на соответствие Конституции.
Ранее стало известно, что в отношении нескольких польских политиков, чиновников открыты уголовные дела, они подозреваются в совершении государственного переворота.
Дональд Туск опубликовал видео, на кадрах он играет в настольный теннис и сообщает, что у него сейчас есть более важные дела, чем заниматься этой темой.
Конституция Республики Польша от 2 апреля 1997 года — высший нормативно-правовой акт Республики Польша.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Почему инспекторы ДПС спрашивают водителей о последнем употреблении алкоголя? Узнайте истинные причины этого вопроса и как правильно на него отвечать.