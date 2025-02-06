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Президент Польши поддержал решение открыть дело о государственном перевороте против Туска

Попытка государственного переворота в Польше? Президент поддержал решение возбудить дело
0:53
Мир

Президент Польши Анджей Дуда сообщил телеканалу Kanal Zero, что поддерживает решение главы Конституционного суда Польши, открыть дело о государственном перевороте против польского премьер-министра.

Дональд Туск
Фото: Веб-сайт правительства Польши
Дональд Туск

«Несомненно, это грубые нарушения закона, прежде всего, грубые нарушения конституции», — цитирует Дуду ТАСС.

Основной задачей Конституционного суда Польши (Конституционный трибунал) является проверка правовых актов на соответствие Конституции.

Ранее стало известно, что в отношении нескольких польских политиков, чиновников открыты уголовные дела, они подозреваются в совершении государственного переворота.

Дональд Туск опубликовал видео, на кадрах он играет в настольный теннис и сообщает, что у него сейчас есть более важные дела, чем заниматься этой темой.

Уточнения

Конституция Республики Польша от 2 апреля 1997 года — высший нормативно-правовой акт Республики Польша.

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Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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