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План Трампа по Газе: было ваше – стало наше.

2:40
Мир

План Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта, озвученный им лично, сводится к «оттяпыванию кусочка земли у обеих стран».

сектор газа
Фото: commons.wikimedia.org by Boris Niehaus (www.1just.de), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
сектор газа

Тактика «было ваше – стало наше» включает в себя принуждение Израиля и Палестины передать спорный сектор в "долгосрочное владение" США, насильное выдворение жителей из сектора в соседние страны, что само по себе уже является преступлением против человечности, и последующую зачистку территории, включающую полное уничтожение существующей инфраструктуры и строительство на месте Газы  некоего "проекта развития", вроде очередной «Новой Ривьеры».

Трамп утверждает, что палестинцы "сами захотят уехать из-за опасности", но пока нет даже намека на то, что 2,3 миллиона жителей хотят безвозвратно покинуть свои дома  в секторе Газа. Интересно, как президент США намерен заставить палестинцев «захотеть» уехать?

Немного международного права:

ООН признает Газу частью палестинских территорий, оккупированных Израилем. Четвертая Женевская конвенция 1949 года запрещает принудительное перемещение или депортацию лиц, находящихся под защитой на оккупированной территории. Согласно Римскому статуту Международного уголовного суда, термин "принудительно" не ограничивается физической силой, а включает угрозы, принуждение, психологическое давление или злоупотребление властью. Согласно нормам международного права, «перемещённые лица» имеют право вернуться на свою землю. Переселение палестинцев может повлечь масштабные преступления против них, что может быть расценено как систематическая атака на гражданское население. Окажется ли задуманная Трампом «экстракция» палестинцев с их родной земли этнической чисткой с лишением права на возвращение?

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что вывоз населения из Газы создаст "высокий риск того, что палестинское государство станет невозможным навсегда".

Эксперты назвали предложение Трампа по Газе отказом от основных принципов международного права, действующих со времен Второй мировой войны и принятия Устава ООН. Притязания США на сектор могут расцениваться как незаконная аннексия. Израиль также не имеет права передавать палестинские территории кому-либо.  Тем не менее, реагировать на акты агрессии США должен Совет Безопасности ООН, где Штаты имеют право вето.

 

Уточнения

Се́ктор Га́за (араб. قطاع غزّة‎ [qɪˈtˤɑːʕ ˈɣazza], ивр. רצועת עזה‎ [рецуа́т а́за]) — территория на берегу Средиземного моря, которая де-юре является одной из двух частей частично признанного арабского государства Палестина (наряду с территорией Западного берега реки Иордан). На востоке и севере сектор граничит с Израилем, от которого он отделён разделительным забором с контрольно-пропускными пунктами, а на юго-западе по суше граничит с Египтом, от которого отделён бетонной стеной. Длина сектора Газа составляет примерно 40 км, ширина — от 6 до 12 км. Общая площадь — около 360 км². Столица — город Газа. С 1967 года сектор находится под израильской оккупацией.
 

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Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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