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Работа завершается? USAID отправит сотрудников в неоплачиваемые отпуска

Агентство по международному развитию (USAID) отправит многих сотрудников в отпуск
0:58
Мир

Сотрудники Агентства по международному развитию (USAID) уйдут в административный отпуск. Как сообщает сайт организации, это касается сотрудников, нанятых напрямую.

Дональд Трамп
Фото: Официальный веб-сайт Белого дома
Дональд Трамп

Исключение составят работники, ответственные за критически важные функции, руководство и персонал специально назначенных программ.

USAID вскоре планирует прекратить часть контрактов, разработать специальную план для сотрудников, которые находятся за рубежом.

Ранее USAID подверг критике Илон Маск. Президент США Дональд Трамп в день инаугурации, 20 января 2025 года, подписал более 40 указов, в том числе о заморозке программ международной помощи USAID на 90 дней.

3 февраля на сайте Белого дома было размещено сообщение, в котором сказано о расточительстве в USAID.

 

Уточнения

Неоплачиваемый отпуск (также отпуск без содержания, отпуск за свой счёт) — один из видов отпуска, предусмотренных трудовыми отношениями между работником и работодателем.

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Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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