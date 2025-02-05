Работа завершается? USAID отправит сотрудников в неоплачиваемые отпуска

Сотрудники Агентства по международному развитию (USAID) уйдут в административный отпуск. Как сообщает сайт организации, это касается сотрудников, нанятых напрямую.
Исключение составят работники, ответственные за критически важные функции, руководство и персонал специально назначенных программ.
USAID вскоре планирует прекратить часть контрактов, разработать специальную план для сотрудников, которые находятся за рубежом.
Ранее USAID подверг критике Илон Маск. Президент США Дональд Трамп в день инаугурации, 20 января 2025 года, подписал более 40 указов, в том числе о заморозке программ международной помощи USAID на 90 дней.
3 февраля на сайте Белого дома было размещено сообщение, в котором сказано о расточительстве в USAID.
Неоплачиваемый отпуск (также отпуск без содержания, отпуск за свой счёт) — один из видов отпуска, предусмотренных трудовыми отношениями между работником и работодателем.
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