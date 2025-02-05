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Примусы и туалеты во дворах — Прибалтика и ее выход из энергокольца с РФ

3:24
Мир

Прибалтийские страны — Литва, Латвия и Эстония — готовятся к значительным изменениям в своей энергетической системе. 8 февраля они планируют выйти из совместного с Россией и Беларусью энергокольца БРЭЛЛ и подключиться к энергосетям Евросоюза. Об этом пишет EADaily.

Флаги Прибалтики
Фото: flickr.com by Saeima, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Флаги Прибалтики

Однако эстонские власти выражают опасения, что процесс может пройти не так гладко, как ожидается, и призывают население быть готовым к возможным перебоям с электричеством.

По словам премьер-министра Эстонии Кристена Михала, в лучшем случае переход не вызовет никаких проблем. Однако, если возникнут трудности, властям придется решать, каких потребителей временно отключить от сети. В худшем сценарии, как отметил премьер, отключения могут длиться до трех суток.

Спасательный департамент при Министерстве внутренних дел Эстонии опубликовал в социальной сети рекомендации для граждан, чтобы те могли подготовиться к возможным перебоям с электроэнергией. Ведомство напомнило, что в современном мире, полном кризисов, важно быть готовым к неожиданностям. В частности, департамент поинтересовался, знают ли жители, как обеспечить себя питьевой водой, если магазины будут закрыты из-за отсутствия водоснабжения, и готовы ли они к длительным отключениям электричества.

Спасатели советуют заранее подготовиться к возможным последствиям. Ведомство рекомендует иметь дома запас необходимых вещей, чтобы семья могла продержаться самостоятельно хотя бы неделю. Например, из-за отключений может остановиться подача воды, поэтому важно иметь запас питьевой воды из расчета три литра на человека в сутки. Для тех, у кого таких запасов нет, спасатели предоставили ссылку на карту родников и источников, доступных в стране.

Кроме того, эстонские власти дали рекомендации по организации отопления, хранения продуктов, поддержания связи и обеспечения финансовой безопасности. Спасательный департамент предупредил, что при длительных отключениях могут перестать работать банкоматы и магазины. В связи с этим советуют держать дома запас продуктов, которые можно употреблять без подогрева, а также иметь под рукой мангал, походную печь или примус для приготовления пищи.

Если альтернативных источников тепла нет, спасатели рекомендуют использовать только одну комнату для сохранения тепла, закрыв двери, окна и вентиляционные отверстия, а также заделав все щели, через которые может уходить тепло. Для удобства граждан ведомство выпустило памятку, которую можно распечатать и держать под рукой.

Однако не все жители Эстонии согласны с предложенными мерами. Например, пользователь Тармо Кылли раскритиковал идею использовать пластиковые пакеты в унитазах при отсутствии воды, отметив, что это может привести к засорам и проблемам с сантехникой, особенно в многоквартирных домах. Он предложил альтернативное решение — организовать сухие туалеты во дворах.

Другие пользователи, такие как Гуннар Визе, задаются вопросом о необходимости такой подготовки, если, по заверениям властей, переход к европейской энергосистеме должен пройти гладко и без проблем.

Уточнения

Электрическое кольцо Беларуси и России (ЭК БР) — синхронный режим работы энергетических систем Беларуси и России (на единой частоте тока 50 Гц), сложившийся на основе соглашения от 7 февраля 2001 года и названный по первым буквам названий этих государств.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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