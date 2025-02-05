Президент Аргентины поручил министру иностранных дел покинуть ВОЗ

ВОЗ продолжает терять своих членов. После США уходит и Аргентина

1:00 Your browser does not support the audio element. Мир

Аргентинские власти заявили о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). О решении президента Хавьера Милея объявил его официальный представитель Мануэль Адорни, которого цитирует РИА Новости.

Фото: Официальный сайт ВОЗ 156-я сессия Исполнительного комитета ВОЗ

Адорни отметил, что деятельность ВОЗ вызывала разногласия в управлении системой здравоохранения, особенно в период пандемии. Он подчеркнул, что аргентинцы не допустят вмешательства международной организации во внутренние дела своей страны.

Ранее Президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ, но допустил возможность пересмотра решения. ВОЗ, в связи с выходом США, начала сокращать свои расходы, прекратила набор новых сотрудников.

Хавьер Милей стал президентом Аргентины в 2023 году, сменив Альберто Фернандеса, занимавшего свой пост с 2019 по 2023 год.

Уточнения

Президент Аргентины — глава Аргентинской Республики. Избирается всеобщим голосованием на срок 4 года.

