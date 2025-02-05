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Президент Аргентины поручил министру иностранных дел покинуть ВОЗ

ВОЗ продолжает терять своих членов. После США уходит и Аргентина
1:00
Мир

Аргентинские власти заявили о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). О решении президента Хавьера Милея объявил его официальный представитель Мануэль Адорни, которого цитирует РИА Новости.

156-я сессия Исполнительного комитета ВОЗ
Фото: Официальный сайт ВОЗ
156-я сессия Исполнительного комитета ВОЗ

Адорни отметил, что деятельность ВОЗ вызывала разногласия в управлении системой здравоохранения, особенно в период пандемии. Он подчеркнул, что аргентинцы не допустят вмешательства международной организации во внутренние дела своей страны.

Ранее Президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ, но допустил возможность пересмотра решения. ВОЗ, в связи с выходом США, начала сокращать свои расходы, прекратила набор новых сотрудников.

Хавьер Милей стал президентом Аргентины в 2023 году, сменив Альберто Фернандеса, занимавшего свой пост с 2019 по 2023 год.

 

Уточнения

Президент Аргентины — глава Аргентинской Республики. Избирается всеобщим голосованием на срок 4 года. 

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Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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