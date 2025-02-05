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Квантовый компьютер на десятки тысяч кубитов: амбициозный проект к 2030 году

AIST и Intel объединяют усилия для создания квантового компьютера будущего
1:03
Мир

Японский Национальный институт передовых промышленных наук и технологий (AIST) и американская компания "Intel" договорились о совместной работе над созданием инновационного квантового компьютера.

Интел
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Coolcaesar is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Интел

Как стало известно из открытых источников, стороны подписали меморандум, направленный на разработку вычислительной системы с десятками тысяч кубитов к 2030 году. Это в сотни раз превышает текущие показатели существующих аналогов. Общий бюджет проекта оценивается в 65,3 миллиона долларов, а практическая реализация начнется уже в текущем году.

Ранее, в январе, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о приоритетности развития квантовых технологий для страны. Он подчеркнул, что российское правительство намерено сосредоточиться не только на повышении мощности отечественных квантовых систем, но и на расширении производства оборудования для микроэлектронной отрасли.

Уточнения

Ква́нтовый компью́тер — вычислительное устройство, которое использует явления квантовой механики (квантовая суперпозиция, квантовая запутанность) для передачи и обработки данных. Квантовый компьютер (в отличие от обычного) оперирует не битами (способными принимать значение либо 0, либо 1), а кубитами, имеющими значения одновременно и 0, и 1. Теоретически это позволяет обрабатывать все возможные состояния одновременно, достигая существенного преимущества (квантового превосходства) над обычными компьютерами в ряде алгоритмов.
 

Intel (МФА [ˈɪn.tɛl] «И́нтел», официально — «Intel Corp.») — американская компания, разработчик и производитель электронных устройств и компьютерных компонентов: микропроцессоров и наборов системной логики (чипсетов) для клиентских вычислительных систем и для дата-центров, ПЛИС (Altera), чипов для систем искусственного интеллекта (Mobileye, Nervana, Habana) и для интернета вещей, энергонезависимой памяти.
 

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Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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