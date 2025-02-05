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Эстония готовится к отключению от БРЭЛЛ на фоне технических неисправностей

Сбой на электростанции: как Эстония справляется с подготовкой к выходу из БРЭЛЛ
Мир

На фоне отделения Эстонии от объединённой энергетической системы БРЭЛЛ, включающей в себя Белоруссию, Россию, Литву, Латвию и саму Эстонию, произошла авария на одной из местных электростанций.

Флаги Прибалтики
Фото: flickr.com by Saeima, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Флаги Прибалтики

Согласно данным портала "Delfi", в течение последней недели сломался не только основной генератор, но и отдельный блок на теплоэлектроцентрали страны. В эстонской энергетической группе "Eesti Energia" сообщили о планах восстановить повреждённый блок уже 6 февраля согласно установленному графику ремонта.

До этого, премьер-министр Эстонии, Кристен Михал, предупреждал о возможных временных отключениях электроэнергии после выхода из БРЭЛЛ, которые могут длиться до трёх суток (72 часов).

Инициатива выхода стран Балтии из энергосистемы БРЭЛЛ была впервые озвучена в 2017 году. Главным мотивом для такого решения стала стратегия уменьшения энергетической зависимости от России, долгое время доминировавшей в поставках энергоресурсов. Переход на синхронизацию с европейской энергосистемой запланирован на 9 февраля. За день до этого, 8 февраля, Эстония, Латвия и Литва отключатся от БРЭЛЛ и на протяжении 24-33 часов будут функционировать в изолированном режиме. В случае успешного прохождения этого переходного периода без технических сбоев, страны успешно интегрируются в энергосистему Европейского союза.

Уточнения

Электрическое кольцо Беларуси и России (ЭК БР) — синхронный режим работы энергетических систем Беларуси и России (на единой частоте тока 50 Гц), сложившийся на основе соглашения от 7 февраля 2001 года и названный по первым буквам названий этих государств. В 2023 году министры Латвии, Литвы и Эстонии заявили о желании «официально уведомить» о выходе из БРЭЛЛ.

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Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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