Германия надеется на "Северный поток — 2"

Германия оценивает возможность использования "Северный поток — 2" для водорода

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Издание немецкого бизнеса "Handelsbelt" делится информацией об альтернативном применении инфраструктуры недействующего газопровода "Северный поток — 2".

Фото: flickr.com by fdecomite, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Германии

Эксперты рассматривают перспективу переориентации этой системы для транспортировки зеленого водорода из Финляндии до Германии и стран Балтии. Источники, близкие к консорциуму разрабатывающему проект "Балтийский коллектор водорода" (BHC), утверждают о высокой экономической целесообразности такой трансформации по сравнению с строительством новых трубопроводов. В данном проекте задействованы такие компании, как датская "Copenhagen Infrastructure Partners", шведская "Nordion Energi" и финский "Gasgrid Finland".

Технические препятствия для переоборудования газопровода под транспортировку водорода считаются минимальными; в качестве примера приводится "OAL" — трубопровод частично созданный из элементов, первоначально предназначенных "Северному потоку — 2", и уже адаптированный к возможной перепрофилизации. Однако, несмотря на привлекательность идеи, представитель Министерства экономики Германии подчеркнул отсутствие официального диалога по данному вопросу с Финляндией или Россией. Включение финского участка потребует дополнительных морских соединений в Балтийском море.

Юридические аспекты усложняют ситуацию. В январе швейцарский суд продлил мораторий на реструктуризацию долгов "Nord Stream AG" до мая. Потеря контроля над активами, включая немецкого ключевого инвестора Uniper, может обернуться значительными финансовыми потерями для бюджета ФРГ. В Берлине активно ищут способы сохранить влияние на судьбу "Северного потока 2", используя продление моратория как инструмент стратегического планирования.

Напомним, что после завершения в 2021 году "Северный поток — 2" так и не был запущен. В сентябре 2022 года он пострадал от взрывов; Россия настаивает на расследовании инцидента как теракта, но без ответа со стороны международных партнеров.

Уточнения

«Се́верный пото́к — 2» (англ «Nord Stream 2») — недействующий после диверсии магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море длиной 1234 км (2468 км по двум ниткам). Представляет собой расширение газопровода «Северный поток».

