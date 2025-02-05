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Google открыл свой ИИ для сотрудничества с военными. Добро пожаловать в судный день!

1:11
Мир

Google убрал из своих принципов использования искусственного интеллекта пункт, запрещающий применение ИИ-технологий в создании оружия или разведке, сообщил телеканал CNBC. По всей видимости, решение связано со стремлением гиганта получить бюджетное финансирование правительства США. Этот шаг поставил Google в один ряд с другими крупными игроками рынка ИИ, сотрудничающими с оборонным сектором: к примеру, OpenAI (разработчик ChatGPT), заключившая соглашение с подрядчиком Пентагона, специализирующимся на боевых ИИ-системах, — Anduril, открыто поддерживающим применение "инструментов насилия ради сохранения свободы".

Google
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Google

В Google пояснили, что в условиях "усложняющегося геополитического ландшафта" демократические страны-лидеры должны использовать возможности искусственного интеллекта, руководствуясь принципами свободы, равенства и прав человека. Ранее же компания заявляла, что не будет разрабатывать ИИ для "оружия, технологий, предназначенных для причинения вреда" либо "технологий, используемых в обход международного права для нужд разведки".

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Автор Юлия Хохлова
Юлия Хохлова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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