Google открыл свой ИИ для сотрудничества с военными. Добро пожаловать в судный день!

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Google убрал из своих принципов использования искусственного интеллекта пункт, запрещающий применение ИИ-технологий в создании оружия или разведке, сообщил телеканал CNBC. По всей видимости, решение связано со стремлением гиганта получить бюджетное финансирование правительства США. Этот шаг поставил Google в один ряд с другими крупными игроками рынка ИИ, сотрудничающими с оборонным сектором: к примеру, OpenAI (разработчик ChatGPT), заключившая соглашение с подрядчиком Пентагона, специализирующимся на боевых ИИ-системах, — Anduril, открыто поддерживающим применение "инструментов насилия ради сохранения свободы".

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В Google пояснили, что в условиях "усложняющегося геополитического ландшафта" демократические страны-лидеры должны использовать возможности искусственного интеллекта, руководствуясь принципами свободы, равенства и прав человека. Ранее же компания заявляла, что не будет разрабатывать ИИ для "оружия, технологий, предназначенных для причинения вреда" либо "технологий, используемых в обход международного права для нужд разведки".