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Сергей Толченов встретился с начальником штаба ВВС Индонезии

Россия и Индонезия обсудили сотрудничество в сфере противовоздушной обороны
1:25
Мир

На встрече посла России в Республике Индонезия Сергея Толченова и главы штаба Военно-воздушных сил страны генерала Тонни Харджоно обсуждались перспективы углубленного сотрудничества двух государств, прежде всего в сфере обеспечения систем противовоздушной обороны. Пресс-служба ВВС Индонезии сообщили об этой встрече.

Пусковая установка
Фото: commons.wikimedia.org by Yuriy Lapitskiy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Пусковая установка

Во время переговоров стороны акцентировали внимание на комплексном подходе к взаимодействию: разработке совместных образовательных курсов для специалистов, взаимном обмене военными офицерами и ключевых технологических решениях в области ПВО. "Россия, как один из оборонных партнеров Индонезии, играет важную роль в поддержке модернизации оборонной техники ВВС Индонезии", - подчеркнуто в официальном заявлении, отмечая значительный вклад России в передачу технологий и повышении воздушной боеспособности индонезийских сил. Встреча была охарактеризована как "стратегический толчок" для развития двусторонних отношений между странами в области ПВО.

Руководитель информационного отдела ВВС Индонезии Арди Сяхри, комментируя событие, подчеркнул: "Посещение посла Толченова демонстрирует приоритетное направление индонезийской военной политики – укрепление международных связей с целью усиления глобального потенциала противовоздушной обороны страны".

Уточнения

Противовозду́шная оборо́на (сокр. ПВО) — комплекс мер по обеспечению защиты (обороны) от средств воздушного нападения противника.
 

Индоне́зия (индон. Indonesia [ɪndoˈnesia]), официальное название — Респу́блика Индоне́зия (индон. Republik Indonesia [reˈpublik ɪndoˈnesia]) — государство в Юго-Восточной Азии. Население, по официальным итогам переписи 2020 года, составляет 270 203 917 человек, территория — 1 904 569 км², по обоим этим показателям является крупнейшей страной региона. Занимает 4-е место в мире по численности населения, 14-е по территории, 8-я экономика мира.

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Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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