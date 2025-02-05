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Лавочка закрылась — FT сообщает о сворачивании помощи украинцам в Великобритании

Мир

Новая миграционная политика Великобритании приводит к существенным изменениям в поддержке украинских переселенцев. Как сообщает Financial Times, решение правительства, принятое на фоне истечения срока действия экстренных виз, сопровождается сокращением финансирования программы.

Лондон
Фото: wikimedia commons by 0x010C, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лондон

Данные программы были предназначены для размещения беженцев. Их сворачивание вызывает тревогу как среди мигрантов, так и среди местных властей.

Многие украинцы, прибывшие в страну после начала боевых действий, "оказались в сложной ситуации".

Авторы FT приводят в пример историю 35-летняя киевлянки, которая бежала от событий 2022, впервые приехала в Лондон в надежде на временное убежище и находилась у сестры, не распаковывая чемоданы. Со временем её планы изменились: ей и её дочери, которая за год успела свободно заговорить по-английски, пришлось совмещать несколько работ, чтобы снять собственную квартиру. Она объяснила, что, несмотря на присутствие родственников в Киеве, возвращение туда является невозможным из-за опасений по поводу авиаударов.

Такая история стала одной из множества, поскольку свыше двухсот тысяч украинцев прибыли в Великобританию по экстренным трехлетним визам. Теперь, когда срок действия документов скоро истечет, многие намереваются подать заявки на продление, что позволит им оставаться в стране еще на восемнадцать месяцев. Однако длительный период рассмотрения документов и бюрократические проволочки уже вызывают опасения у местных властей и благотворительных организаций, опасающихся, что значительное число людей останется без необходимых документов на длительный срок.

Ситуация усложняется и на финансовом фронте. Программа по размещению переселенцев также претерпевает изменения: местным советам, ранее выплачивавшим ежемесячные выплаты принимающим семьям, приходится работать с меньшими средствами. Сумма, выделяемая за каждого украинца, значительно сократилась по сравнению с первоначальными условиями. Представитель ассоциации местного самоуправления подчеркнула необходимость пересмотра механизмов финансирования для поддержки прибывающих, так как ранее разработанные меры считались временными.

Изменения коснулись также списка пунктов размещения для новоприбывших и условий для граждан Великобритании, решивших оказать помощь. Сроки обработки заявлений на продление виз увеличились с нескольких дней до полутора месяцев, что усложняет планирование будущего для многих переселенцев и заставляет их самостоятельно искать пути стабилизации своего иммиграционного статуса.

В условиях неопределенности украинцы начали активно изучать возможности оформления гражданства, супружеских виз и получение поддержки от работодателей. Некоторые переселенцы, нашедшие стабильную работу, отмечают, что их положение постепенно улучшается, даже если для получения квалифицированного разрешения на работу требования остаются высокими. Один из переселенцев, уже несколько лет проживающий в Англии, рассказал, что ему приходится идти на уступки, чтобы остаться в стране, поскольку заработная плата опустилась ниже порога для квалифицированной визы.

Кроме того, ситуация на трудовом рынке демонстрирует значительный позитивный тренд. По данным статистики, количество украинцев, нашли стабильную работу или стали самозанятыми, резко возросло за последние два года. Однако для многих все еще остается вызовом соответствовать требованиям для стабильного миграционного статуса, чему способствуют как новые критерии, так и жесткие временные рамки для оформления документов.

В конце публикации FT заявляет, что несмотря на улучшение экономических возможностей и рост числа занятых, многие украинцы продолжают сталкиваться с неопределенностью, связанной с окончанием экстренных программ. Из-за этого значительную часть переселенцев будущее в Великобритании видится как путь к новой жизни, даже если возвращение на родину остается в их мыслях как вариант, ожидающий завершения военных действий.

Уточнения

Великобрита́ния — суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы, состоящее из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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