Кому война, а кому… — на Украине придумали способ заработать во время войны

Правительство Украины рассматривает возможность запуска добычи и переработки редкоземельных элементов, что может занять от одного до нескольких лет. Киев надеется, что сотрудничество с Соединенными Штатами поможет стране стать одним из ключевых игроков на этом рынке, потеснив при этом Россию и Китай.

Фото: commons.wikimedia.org by Hnapel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ киев

Президент США Дональд Трамп выразил заинтересованность в налаживании поставок редкоземельных металлов из Украины. По его мнению, этот вопрос может войти в повестку будущих соглашений, связанных с оказанием финансовой и военной помощи Киеву. Украина обладает значительными запасами стратегически важных материалов, используемых в оборонной и высокотехнологичной промышленности. Однако для их добычи и переработки необходимы значительные вложения и создание благоприятных условий для иностранных компаний.

Исполнительный директор "Украинского института будущего" Анатолий Амелин подчеркнул, что Соединенные Штаты активно ищут альтернативные источники поставок критически важных материалов, стараясь снизить зависимость от Китая и России. По его словам, сотрудничество с Вашингтоном может стать для Украины не только экономическим, но и геополитическим инструментом.

На данный момент Китай и Россия являются ведущими игроками в сфере редкоземельных металлов, используя свое доминирующее положение для влияния на другие государства, включая США. Амелин отметил, что Китай уже оказывает значительное давление на американскую экономику, ограничивая поставки необходимых материалов для высокотехнологичных компаний. Россия также играет важную роль в этом вопросе.

Украина обладает запасами таких важных элементов, как галлий, германий, кремний, а также титана, бериллия и урана. Эти ресурсы включены в перечень критически важных материалов для экономики США. В то же время, эксперт напомнил, что природные богатства страны принадлежат народу, однако их наличие само по себе не приносит выгоды без налаженной системы добычи и переработки.

По мнению Амелина, ключевой задачей Украины является не только добыча сырья, но и его переработка на собственной территории. Он привел пример с титаном: из одной тонны сырья стоимостью 300 долларов можно получить продукцию на сумму 200 000 долларов. Поэтому стратегическая цель заключается в том, чтобы привлечь американские компании к переработке материалов внутри страны, создавая рабочие места и привлекая инвестиции. Это позволит Украине укрепить свои позиции на европейском рынке и повысить уровень экономической безопасности.

Эксперт считает, что Украина может стать основным партнером США в Европе, если предложит привлекательные условия для инвесторов. Важным аспектом является не просто экспорт сырья, а развитие полного производственного цикла на территории страны.

Реализация проекта по добыче и переработке редкоземельных металлов может занять от одного до нескольких лет, в зависимости от уровня инвестиций и модели сотрудничества. Амелин отметил, что Украина обладает современными технологиями переработки титана, которые позволяют снизить затраты почти вдвое по сравнению с традиционными методами.

Если правительство упростит бюрократические процедуры, строительство промышленных объектов может быть завершено за срок от одного до двух лет. В то же время, европейские страны сталкиваются с более длительными сроками реализации подобных проектов — от четырех до пяти лет.

Для привлечения американских инвесторов Украине необходимо обеспечить благоприятные условия, включая налоговые льготы, субсидирование части капитальных расходов, подключение к инфраструктуре и строительство дорог. Эти меры помогут привлечь крупные компании и создать новые рабочие места, что положительно скажется на экономике страны.

По мнению Амелина, развитие индустрии редкоземельных металлов может стать для Украины аналогом крупных советских инфраструктурных проектов, таких как БАМ. Для успешной реализации необходимы совместные усилия государства и местных властей. Эксперт уверен, что у Украины есть все возможности для воплощения этих планов в жизнь, если будет проявлена необходимая политическая воля.