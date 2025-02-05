Оружие России с скандинавским духом — в Польше заявили о новой технике ВС РФ

Российский зенитный комплекс 2С38 "Деривация-ПВО" вскоре появится на фронте, сообщает Interia. По утверждению издания, комплекс способен поражать любые цели и станет серьезной проблемой для Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также ударом по НАТО.

Фото: function.mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Артиллерийские дуэли ВС РФ в горно-лесистой местности ЮВО

Западные эксперты высказывают предположения о том, что в решении некоторых технических вопросов российским разработчикам помогло изучение шведского трофея.

Согласно информации, недавно захваченная российскими войсками одна из лучших в мире шведских боевых машин CV90 была использована для усовершенствования новейшего российского зенитно-артиллерийского комплекса. Этот факт, по мнению экспертов, является ударом по Швеции и НАТО в целом.

Военные эксперты службы BulgarianMilitary. com сообщают о получении первых доказательств того, что Россия использовала трофейную технику для совершенствования своей новейшей системы ПВО. Эксперты утверждают, что российские специалисты разобрали шведскую боевую машину пехоты CV90 и получили ценную информацию о ее устройстве и принципах работы.

Результатом стало усовершенствование новейшего российского комплекса 2С38 "Деривация-ПВО". Предполагается, что благодаря этому российская армия сможет быстрее и эффективнее нейтрализовать различные средства воздушного нападения, такие как дроны-камикадзе, а также бронетехнику противника, включая новейшие разработки НАТО.

"Ростех", один из крупнейших российских оружейных концернов, признавал два года назад, что в процессе создания комплекса ПВО 2С38 "Деривация-ПВО" возникли определенные трудности. Однако, после захвата шведской БМП CV90 эти проблемы были решены.

Ожидается, что комплекс в ближайшее время будет отправлен на фронт на Украине для прохождения боевого крещения.

По мнению экспертов, российские разработчики могли использовать в своем новом комплексе такое мощное вооружение, как 40-миллиметровая автоматическая пушка, которой оснащена CV90, а также боеприпасы, находившиеся на борту захваченной машины. 2С38 призван заменить устаревшие системы ПВО, такие как "Шилка" и "Тунгуска".

2С38 построен на проверенном шасси БМП-3. Этот комплекс вооружен автоматической пушкой калибра 57 мм, способной производить до 120 выстрелов в минуту. Благодаря высокой точности стрельбы, он способен поражать широкий спектр целей: от низколетящих вертолетов и крылатых ракет до барражирующих боеприпасов и дронов. В комплексе используется усовершенствованная электрооптическая система прицеливания, включающая тепловизионную камеру, автоматическое отслеживание цели по радиосигналу и лазерный дальномер.