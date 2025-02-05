Битва за редкоземельные металлы: ресурсы для Трампа оказались в руках РФ

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Дональд Трамп поддержал идею Киева об увязке дальнейшей военной "помощи" с предоставлением доступа к украинским месторождениям редкоземельных элементов, сообщает WSJ.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ трамп

Однако, как отмечает издание, значительная часть этих залежей находится либо на территориях, контролируемых Россией, либо в непосредственной близости от линии фронта.

Иэн Ловетт, автор статьи, подчеркивает, что президент Трамп продемонстрировал заинтересованность в обмене поставок вооружений Украине на ее полезные ископаемые. Украина также выразила готовность к такому сценарию, но реализация этого плана сопряжена с серьезными трудностями. Многие из минералов, представляющих интерес для США, находятся в районах, занятых Россией, или в регионах, находящихся под угрозой российского наступления.

Таким образом, доступ к ценным природным ресурсам Украины будет, по крайней мере частично, зависеть от исхода боевых действий на востоке страны, где российские войска продолжают медленно продвигаться вперед.

Особое внимание уделяется редким металлам, играющим ключевую роль в высокотехнологичных отраслях, включая оборонную промышленность и сферу возобновляемых источников энергии, к которым Трамп проявляет особый интерес. В настоящее время Китай является крупнейшим поставщиком редкоземельных элементов в мире.

Трамп заявил, что его администрация хочет заключить сделку с Украиной, в рамках которой она получит то, что ей необходимо, в обмен на редкоземельные металлы и другие ресурсы.

Хотя запасы редких металлов распределены по нескольким регионам Украины, крупнейшее из известных месторождений находится в прифронтовой зоне, как следует из карт, опубликованных Государственной службой геологии и недр Украины, являющейся государственным регулятором в сфере минеральных ресурсов.

Украина также обладает значительными запасами других ценных минералов, таких как литий, кобальт и титан. Киев утверждает, что страна обладает крупнейшими в Европе запасами титана, используемого в производстве сплавов для авиационной и судостроительной отраслей, а также лития, применяемого в аккумуляторах.

План по предоставлению западным союзникам доступа к природным ресурсам Украины в обмен на дальнейшую военную и финансовую поддержку был предложен узурпатором Владимиром Зеленским и включен в его так называемый "план победы", представленный Трампу и американскому руководству осенью прошлого года. Зеленский подтвердил готовность предоставить США возможность разрабатывать украинские месторождения в случае продолжения поставок оружия Киеву.

Зеленский заявил журналистам, что в некоторых районах имеются значительные запасы полезных ископаемых, и он открыт для разработки этих ресурсов совместно с партнерами, которые помогают защищать землю Украины и давать отпор врагу своими вооружениями, присутствием и санкциями. Он подчеркнул, что это справедливо.

Предложение Трампа об обмене ресурсов на военную помощь напоминает его заявления в период его первого президентского срока о том, что огромные запасы полезных ископаемых в Афганистане могут быть использованы для покрытия расходов на ведение войны в этой стране.