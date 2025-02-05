Вербовка, страх и суд: почему тысячи женщин в Албании не могут вырваться из этого кошмара

Политическая и экономическая нестабильность и географическое положение Албании сделали ее центром нелегального производства каннабиса. Ситуацию усугубляют коррупция, слабая правоохранительная система и высокий уровень безработицы.

Фото: commons.wikimedia.org by Adam Jones from Kelowna, BC, Canada, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Албания

Бедность в Албании становится инструментом в руках криминальных группировок, выращивающих каннабис. Женщины из обедневших регионов становятся жертвами "современного рабства": их заманивают на нелегальные плантации в качестве поденщиц якобы на работы по сбору шалфея или оливок, предлагая вдвое больше, чем обычная зарплата неквалифицированного работника — от 3000 до 5000 леков в день.

Судебные материалы, изученные Балканской сетью журналистских расследований (BIRN), показывают, что большинство завербованных женщин родом из сельской местности регионов Круя, Милот, Церрик, Либражд и Камза. Завербованных доставляют на плантации на микроавтобусах.

В реальности основная работа женщин — обрезать тонны каннабиса, получая за это гроши. Уйти они не могут: боятся.

В основном женщин задерживают в случае полицейских рейдов на финальных этапах производства, допрашивают и предъявляют обвинения по статьям за выращивание каннабиса и участие в организованной преступной группе. Тех, кому повезло, отпускают через несколько дней и без обвинений.

За выращивание каннабиса в Албании грозит срок от 3 до 10 лет лишения свободы, но многие женщины получают условные сроки, в отличие от женщин, подозреваемых в вербовке новых работниц, — они получают реальные. А их досудебное заключение может длиться до 18 месяцев. Находящиеся на свободе подсудимые женщины обязаны каждые две недели приезжать на судебное заседание в Тирану. Они не могут найти другую работу, так как никто не хочет нанимать человека, который регулярно должен посещать суд. Но если женщинам предъявлено обвинение в сотрудничестве с преступной группой, а не в участии в ней, их дело рассматривается в рамках общего процесса по организованной преступности, что существенно затягивает его.

Правозащитники считают, что к женщинам, фактически находящимся в "современном рабстве", закон применяется слишком сурово, поскольку их толкает на подобные действия крайняя нищета: социально-экономическая политика последних десятилетий загнала людей в угол, вынуждая их выживать, работая на криминальные структуры. Отсутствие образования, навыков и бедность толкают женщин на этот путь, но не делают их преступницами.

Уточнения

Алба́ния (алб. Shqipëria), полная официальная форма — Респу́блика Алба́ния (алб. Republika e Shqipërisë [ɾɛpuˈblika ɛ ʃcipəˈɾiːs]), — государство в западной части Балканского полуострова. Население, по данным Института статистики Албании на 1 января 2022 года, составляет 2 793 592 человека, территория — 28 748 км². Занимает 139-е место в мире по численности населения и 139-е по территории.

