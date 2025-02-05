Суд Европейского союза постановил, что Польша должна выплатить более 320 миллионов евро

Суд ЕС вынес решение, которое дорого обойдётся Польше — детали громкого дела

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Суд Европейского союза постановил, что Польша должна выплатить более 320 миллионов евро в виде штрафа из-за несоответствия своего законодательства правилам Европейского союза.

Фото: Веб-сайт правительства Польши Дональд Туск

"Суд ЕС подтверждает, что Польша должна выплатить 320 200 000 евро в качестве штрафов, наложенных судом", — говорится в документе на сайте суда.

Указывается, что суд отклонил жалобы Польши на штрафы, которые она должна была выплатить ЕС в 2022 и 2023 годах.

Европейская комиссия 1 апреля 2021 года подала иск в суд ЕС о невыполнении обязательств Польшей. Европейская комиссия полагала, что изменения в законодательстве в части работы судов в Польше нарушали законодательство ЕС.

В 2015 году в Польше возник политический конфликт из-за назначения нескольких судей в Конституционный суд. В 2018 году внесены изменения в законодательство, обязывающие судей Верховного суда, достигших возраста 65 лет, уйти в отставку.

Уточнения

Европейский суд — высшая инстанция суда Европейского союза, решения которой не могут быть обжалованы.



