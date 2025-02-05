Трамп предложил переселить жителей Газы, МИД Китая указал, что это недопустимо

МИД Китая счел недопустимым переселение жителей Газы

Китай выразил несогласие с идеей принудительного переселения палестинцев из сектора Газа, об этом сообщил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь.

Фото: Сайт Министерства иностранных дел РФ Флаг Китая

РИА Новости сообщает, что официальный представитель МИД Китая заявил о том, что Китай придерживается принципа "Палестиной управляют палестинцы".

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Турция категорически отвергает идею президента США Дональда Трампа о переселении жителей Газы, потерявших свои дома, в другие государства.

Посол Палестины в Москве заявил, что Палестина выступает против предложения президента США Дональда Трампа о переселении жителей из сектора Газа.

С 19 января 2025 года в секторе Газа введён режим прекращения огня согласно достигнутому соглашению.

Уточнения

Соглашение о трёхэтапном прекращении огня в секторе Газы было достигнуто сторонами 15 января 2025 года.

