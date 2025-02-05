Трамп предложил переселить жителей Газы, МИД Китая указал, что это недопустимо

Китай выразил несогласие с идеей принудительного переселения палестинцев из сектора Газа, об этом сообщил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь.
РИА Новости сообщает, что официальный представитель МИД Китая заявил о том, что Китай придерживается принципа "Палестиной управляют палестинцы".
Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Турция категорически отвергает идею президента США Дональда Трампа о переселении жителей Газы, потерявших свои дома, в другие государства.
Посол Палестины в Москве заявил, что Палестина выступает против предложения президента США Дональда Трампа о переселении жителей из сектора Газа.
С 19 января 2025 года в секторе Газа введён режим прекращения огня согласно достигнутому соглашению.
Соглашение о трёхэтапном прекращении огня в секторе Газы было достигнуто сторонами 15 января 2025 года.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Современные технологии позволяют избавиться от пигментных пятен без уколов. Узнайте, какие процедуры и средства помогают осветлить кожу и сделать её тон ровнее.