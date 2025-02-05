Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Масло меняют неправильно в 80% случаев — вот что нужно делать, чтобы не угробить мотор
Фетисов: нельзя ставить в один ряд хоккеистов, играющих на Западе, и сбежавших деятелей культуры
Кошка начнёт мстить: три ошибки, которые разрушают доверие питомца к вам
Землетрясение на Санторини: жители боятся повторения катастрофы 1956 года
Иностранные бренды-новосёлы продолжают осваивать рынок России
Синоптик предупредил о приближении к Москве мощного антициклона 8 февраля
Скандал вокруг смерти Яниса Тиммы: Анна Седокова дала неожиданный комментарий
Опасный фрукт: почему некоторым людям не стоит есть грейпфрут
Легитимация Зеленского: мнение эксперта о возможных путях

Трамп предложил переселить жителей Газы, МИД Китая указал, что это недопустимо

МИД Китая счел недопустимым переселение жителей Газы
Мир

Китай выразил несогласие с идеей принудительного переселения палестинцев из сектора Газа, об этом сообщил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь.

Флаг Китая
Фото: Сайт Министерства иностранных дел РФ
Флаг Китая

РИА Новости сообщает, что официальный представитель МИД Китая заявил о том, что Китай придерживается принципа "Палестиной управляют палестинцы".

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Турция категорически отвергает идею президента США Дональда Трампа о переселении жителей Газы, потерявших свои дома, в другие государства.

Посол Палестины в Москве заявил, что Палестина выступает против предложения президента США Дональда Трампа о переселении  жителей из сектора Газа.

С 19 января 2025 года в секторе Газа введён режим прекращения огня согласно достигнутому соглашению.

Уточнения

Соглашение о трёхэтапном прекращении огня в секторе Газы было достигнуто сторонами 15 января 2025 года.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Картофель будет размером с ладонь: секретный ингредиент для лунки
Советы
Картофель будет размером с ладонь: секретный ингредиент для лунки Аудио 
Тренировки после 60 лет: что можно, а что нельзя
Новости спорта
Тренировки после 60 лет: что можно, а что нельзя
Популярное
Пигментные пятна уйдут навсегда: четыре способа сделать кожу идеальной

Современные технологии позволяют избавиться от пигментных пятен без уколов. Узнайте, какие процедуры и средства помогают осветлить кожу и сделать её тон ровнее.

Пигментные пятна уйдут навсегда: четыре способа сделать кожу идеальной
Эта кошачья привычка — знак сильной привязанности
Эта кошачья привычка — знак сильной привязанности
Водители неправильно пропускают пешеходов: разъясняем, как нужно
Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю
Зачем разбомбили Газу: Трамп и Нетаньяху построят суперэлитный курорт Олег Володин Необычное сочетание артефактов в одном захоронении: что скрывает древняя культура Нижнего Дона Игорь Буккер За окном война? Ищите женщину Сергей Лебедев
ГИБДД запретила самостоятельную замену запчастей — вот какие детали теперь под строгим контролем
Такие драники готовили ещё наши бабушки – и вот почему они вкуснее обычных
Самые мясистые помидоры: эти сорта разлетаются на рассаду
Самые мясистые помидоры: эти сорта разлетаются на рассаду
Последние материалы
Кошка начнёт мстить: три ошибки, которые разрушают доверие питомца к вам
Землетрясение на Санторини: жители боятся повторения катастрофы 1956 года
МИД Китая счел недопустимым переселение жителей Газы
Союзники США ставят рекорды по скупке золота
Иностранные бренды-новосёлы продолжают осваивать рынок России
Синоптик предупредил о приближении к Москве мощного антициклона 8 февраля
Скандал вокруг смерти Яниса Тиммы: Анна Седокова дала неожиданный комментарий
Опасный фрукт: почему некоторым людям не стоит есть грейпфрут
Легитимация Зеленского: мнение эксперта о возможных путях
В СК предложили поднять возрастной порог продажи алкоголя до 21 года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.