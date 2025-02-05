Легитимация Зеленского: мнение эксперта о возможных путях

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Известный политолог Ростислав Ищенко, в беседе с изданием "Военное дело", проанализировал возможности возобновления переговорного процесса между Россией и Украиной. По его мнению, диалог с действующим украинским руководством возможен только после его легитимации.

Фото: Flickr by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Совещание владимира зеленского

Эксперт отметил, что российское руководство готово к переговорам при условии подтверждения полномочий Владимира Зеленского конституционным путем. Таким способом может стать не только проведение выборов, но и всенародный референдум, на котором граждане смогут выразить доверие действующему президенту.

Однако Ищенко подчеркнул, что в настоящий момент Москва не испытывает острой необходимости в переговорах. Он напомнил о встрече в Стамбуле, которая показала: когда есть реальная потребность в диалоге, возможность для него находится независимо от формальных препятствий.

Политолог обратил внимание на схожесть такого подхода с западной практикой, когда признание легитимности того или иного руководителя зависит от политической целесообразности. В качестве примера он привел ситуации с лидерами ряда государств, чья легитимность оспаривалась западными странами в зависимости от их политических интересов.

Уточнения

Влади́мир Алекса́ндрович Зеле́нский — украинский государственный и политический деятель. Президент Украины и Верховный главнокомандующий Вооружённых сил Украины с 20 мая 2019 года.

