Символический подарок? Нетаньяху подарил Трампу пейджер

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подарил президенту США Дональду Трампу пейджер во время своего визита в Вашингтон, сообщил советник офиса главы израильского правительства Дмитрий Гендельман.
Известно, что американский лидер высоко оценил этот подарок. Президент США подарил Нетаньяху фотографию их встречи с подписью: «Биби, великий лидер». Нетаньяху ранее сказал, что Трамп является величайшим другом Израиля среди всех, кто занимал должность президента США.
Осенью 2024 года в Ливане начали взрываться пейджеры, Sky News Arabia писала, что «Моссад» получил доступ к пейджерам, превратив их в взрывные устройства.
В настоящий момент в секторе Газа установлено перемирие.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о возможности установления американского контроля над сектором Газа.
Соглашение о трёхэтапном прекращении огня между в Газе было достигнуто сторонами 15 января 2025 года.
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