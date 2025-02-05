Символический подарок? Нетаньяху подарил Трампу пейджер

Нетаньяху во время визита в США подарил Трампу пейджер

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подарил президенту США Дональду Трампу пейджер во время своего визита в Вашингтон, сообщил советник офиса главы израильского правительства Дмитрий Гендельман.

Фото: Официальный веб-сайт Белого дома Дональд Трамп

Известно, что американский лидер высоко оценил этот подарок. Президент США подарил Нетаньяху фотографию их встречи с подписью: «Биби, великий лидер». Нетаньяху ранее сказал, что Трамп является величайшим другом Израиля среди всех, кто занимал должность президента США.

Осенью 2024 года в Ливане начали взрываться пейджеры, Sky News Arabia писала, что «Моссад» получил доступ к пейджерам, превратив их в взрывные устройства.

В настоящий момент в секторе Газа установлено перемирие.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о возможности установления американского контроля над сектором Газа.

Уточнения

Соглашение о трёхэтапном прекращении огня между в Газе было достигнуто сторонами 15 января 2025 года.

