Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"Уральские авиалинии" открывают прямое сообщение между Екатеринбургом и Харбином
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с виртуальным образом карты
Этот антарктический лёд хранил тайну тысячелетий — что обнаружила международная экспедиция?
Устали от сухости на ногах? Вот что нужно делать зимой
Новосибирские полицейские могут пересесть на самокаты
Любовный треугольник в "Клюквенном щербете": кого выберет Нурсема?
Жена Буйнова возмутилась слухам об онкологии мужа
Литовский бизнес обходил санкции, поставляя грузовики в РФ и РБ
Калининград вошел в топ популярных туристических направлений февраля

Символический подарок? Нетаньяху подарил Трампу пейджер

Нетаньяху во время визита в США подарил Трампу пейджер
Мир

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подарил президенту США Дональду Трампу пейджер во время своего визита в Вашингтон, сообщил советник офиса главы израильского правительства Дмитрий Гендельман. 

Дональд Трамп
Фото: Официальный веб-сайт Белого дома
Дональд Трамп

Известно, что американский лидер высоко оценил этот подарок. Президент США подарил Нетаньяху фотографию их встречи с подписью: «Биби, великий лидер». Нетаньяху ранее сказал, что Трамп является величайшим другом Израиля среди всех, кто занимал должность президента США.

Осенью 2024 года в Ливане начали взрываться пейджеры, Sky News Arabia писала, что «Моссад» получил доступ к пейджерам, превратив их в взрывные устройства.

В настоящий момент в секторе Газа установлено перемирие.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о возможности установления американского контроля над сектором Газа.

Уточнения

Соглашение о трёхэтапном прекращении огня между в Газе было достигнуто сторонами 15 января 2025 года.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Заряжаете аккумулятор без отключения клемм? Тогда вам стоит узнать об этом риске
Авто
Заряжаете аккумулятор без отключения клемм? Тогда вам стоит узнать об этом риске Аудио 
Тренировки после 60 лет: что можно, а что нельзя
Новости спорта
Тренировки после 60 лет: что можно, а что нельзя
Как кошка заранее узнаёт, что хозяин возвращается домой
Домашние животные
Как кошка заранее узнаёт, что хозяин возвращается домой Аудио 
Популярное
Пигментные пятна уйдут навсегда: четыре способа сделать кожу идеальной

Современные технологии позволяют избавиться от пигментных пятен без уколов. Узнайте, какие процедуры и средства помогают осветлить кожу и сделать её тон ровнее.

Пигментные пятна уйдут навсегда: четыре способа сделать кожу идеальной
Эта кошачья привычка — знак сильной привязанности
Эта кошачья привычка — знак сильной привязанности
Водители неправильно пропускают пешеходов: разъясняем, как нужно
Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю
Зачем разбомбили Газу: Трамп и Нетаньяху построят суперэлитный курорт Олег Володин Необычное сочетание артефактов в одном захоронении: что скрывает древняя культура Нижнего Дона Игорь Буккер За окном война? Ищите женщину Сергей Лебедев
Такие драники готовили ещё наши бабушки – и вот почему они вкуснее обычных
Самые мясистые помидоры: эти сорта разлетаются на рассаду
Как сделать тушеную капусту так, чтобы все ели и просили рецепт
Как сделать тушеную капусту так, чтобы все ели и просили рецепт
Последние материалы
Учёные обнаружили загадочные отверстия на дне Атлантического океана
Euroclear зафиксировала падение доходов от замороженных активов РФ.
Неожиданный поворот в «Гюльджемале»: почему Дева до последнего верила?
Верку Сердючку могут мобилизовать в ВСУ: его деятельность контролируют спецслужбы
Пышные булочки и мягкая пицца: главный секрет правильного раскатывания теста
В Кузбассе кассир украла более 36 миллионов рублей
Учёные предсказали увеличение уровня Мирового океана на 10 метров
Белоруссия пресекла канал поставки наркотиков из ЕС в Россию
Хотите идеальные ресницы? А вот и неожиданные последствия
Регина Тодоренко призналась в любви к Владу Топалову: "Я молюсь на него"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.