Задержаны белорусы и литовцы по делу о контрабанде грузовых автомобилей

Литовский бизнес обходил санкции, поставляя грузовики в РФ и РБ

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Литовские компании, специализирующиеся на грузоперевозках и торговле автомобилями, оказались в центре скандала, связанного с нарушением санкционного режима. По данным таможенной криминальной службы, эти фирмы организовали незаконные поставки грузовых тягачей и прицепов в Россию и Белоруссию. В ходе оперативных мероприятий в Вильнюсе и Рудамине были обнаружены и задержаны 17 тягачей и 15 прицепов, общая стоимость которых оценивается в 1,5 миллиона евро.

Фото: commons.wikimedia.org by Ted, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Литвы

Как сообщили представители ведомства, к ответственности привлечены двое граждан Белоруссии, работавших в этих компаниях, а также двое литовцев. Суд принял решение о задержании белорусских подозреваемых на срок один и два месяца соответственно. В отношении литовских граждан сроки содержания под стражей не уточняются. Еще нескольким фигурантам дела, чье точное количество не называется, назначены более мягкие меры пресечения.

По информации таможенной службы, незаконным путем в Россию и Белоруссию уже успели попасть 30 единиц автотехники, включая тягачи, прицепы и дорогостоящие легковые автомобили. Общая стоимость этой техники составляет около 1,7 миллиона евро. Расследование продолжается, и не исключено, что список подозреваемых может быть расширен.

Уточнения

Литва́ (лит. Lietuva [lʲɪɛtʊˈvɐ]), официальное название — Лито́вская Респу́блика (лит. Lietuvos Respublika) — государство, расположенное в Северной Европе. Площадь — 65 302 км². Протяжённость с севера на юг — 280 км, а с запада на восток — 370 км. Население составляет 2 895 058 человек (октябрь, 2024). По территории и населению является самым большим балтийским государством. Занимает 137-е место в мире по численности населения и 121-е по территории.



