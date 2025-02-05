Страны ЕС раздражены. Урсула фон дер Ляйен не учитывает их интересы

Страны Евросоюза недовольны тем, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен берет на себя инициативу во внешней политике без консультаций с властями стран, об этом пишет Politico.
Урсула фон дер Ляйен объявила о соглашении с Иорданией на 3 млрд евро без согласования со странами ЕС, несмотря на то, что финансировать это соглашение будут европейские государства.
Это не первый случай, когда председатель Еврокомиссии действует по своей инициативе, без согласования своих действий с властями стран. Недовольство ее деятельностью нарастает.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что действия Урсулы фон дер Ляйен привели к экономическим проблемам в Европе.
Председатель Европейской комиссии — глава Европейской комиссии, исполнительного органа власти Европейского союза.
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