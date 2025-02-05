Nissan отказался от слияния с Honda

Автогиганты Японии не договорились о будущем альянсе

Японский автопроизводитель Nissan Motors приостановил обсуждения по возможному объединению с корпорацией Honda Motors. Как сообщает издание "Никкэй" со ссылкой на анонимные источники, стороны не смогли договориться по ключевым пунктам соглашения, включая структуру интеграции и распределение долей. В частности, Honda настаивала на переходе Nissan в статус дочерней компании, но это предложение вызвало резкую критику внутри руководства последнего. В настоящее время рассматриваются варианты возобновления переговоров в будущем или ограничения партнёрства совместными проектами в области электромобилей.

Фото: flickr.com by Yasuhiro from Tokyo, Japan is licensed under Commons, the free media repository Токио

Инициатива по объединению компаний была анонсирована в декабре прошлого года. Планировалось, что в процесс также войдёт Mitsubishi Motors, крупнейшим акционером которой является Nissan. Согласно предварительному сценарию, Honda получила бы контроль над большинством мест в совете директоров и право назначать руководителя новой структуры. Однако сроки согласования деталей неоднократно сдвигались — с конца января на середину февраля 2025 года.

Осложнения возникли из-за требований Honda к Nissan, чьи финансовые показатели значительно ухудшились. Японский гигант настаивал на чётком выполнении плана по оптимизации, включавшего сокращение 9 тысяч рабочих мест и снижение производственных мощностей на 20%. Кроме того, в январе появилась информация о выходе Mitsubishi Motors из сделки — компания отказалась от превращения в дочернее предприятие совместного холдинга.

Аналитики отмечают, что реализация проекта позволила бы создать третьего по объёмам автопроизводителя в мире (7,35 млн. машин в год), уступающего лишь Toyota (11, 23 млн.) и Volkswagen (9, 23 млн.). Тем не менее, текущие разногласия ставят под вопрос стратегическое объединение.

Уточнения

Nissan Motor Co., Ltd. (яп. 日産自動車株式会社 ниссан дзидо:ся кабусикигайся) — японский автопроизводитель, один из крупнейших в мире. Компания основана в 1933 году. Штаб-квартира находится в городе Иокогама. Входит в Альянс Renault–Nissan–Mitsubishi.





Honda Motor Co., Ltd. (яп. 本田技研工業株式会社 хонда гикэн ко:гё кабусики гайся) — японская транснациональная корпорация, основанная в 1948 году изобретателем и предпринимателем Соитиро Хондой и финансистом Такэо Фудзисавой, производитель автомобилей и мотоциклов. Honda является крупнейшим производителем мотоциклов в мире с 1959 года.



Mitsubishi Motors Corporation (яп. 三菱自動車工業株式会社 мицубиси дзидо:ся ко:гё: кабусикигайся) (MMC) — японская автомобилестроительная компания, входит в группу (т. н. кэйрэцу) Mitsubishi — являющейся самой большой производственной группой Японии. Штаб-квартира — в Токио. В 1970 году Mitsubishi Motors была сформирована из подразделения Mitsubishi Heavy Industries. Входит в Альянс Renault–Nissan–Mitsubishi.



