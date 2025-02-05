Трамп занялся ЦРУ. ЦРУ предложило сотрудникам уволиться

The Wall Street Journal пишет о том, что ЦРУ начало процесс приведения деятельности в соответствие с приоритетами президента США Дональда Трампа.
ЦРУ предложило сотрудникам добровольно уволиться с компенсацией. Каждый сотрудник может уйти и получить компенсацию в размере оплаты за 8 месяцев.
The Wall Street Journal пишет, что ЦРУ приостановило прием на работу новых сотрудников, которым уже было сделано устное предложение о найме.
Ранее Дональд Трамп обещал повысить эффективность работы государственного аппарата, сократить число госслужащих, уволить чиновников, которые работают дистанционно.
В 2022 году ФБР проводило обыски у Трампа, позже ему было предъявлено обвинение в ненадлежащем хранении правительственных документов, суд закрыл дело летом 2024 года.
Соединенные Штаты против Дональда Дж Трампа — дело против Дональда Трампа находившееся на рассмотрении федерального суда США.
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