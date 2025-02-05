США могут отправить войска в сектор Газа. Трамп сделал неожиданное заявление

США могут установить контроль над сектором Газа

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Президент Дональд Трамп на пресс-конференции заявил, что Соединенные Штаты готовы принять участие в установлении контроля над сектором Газа. Трамп хочет способствовать развитию экономики сектора Газа. Республиканец допустил возможность отправки американских войск для обеспечения безопасности.

Фото: Официальный веб-сайт Белого дома Дональд Трамп

Биньямин Нетаньяху поддержал инициативу американского президента, Арабские страны и лидер Палестины Махмуд Аббас выступили против.

Кроме того, президент США пообещал посетить сектор Газа, но не назвал точных сроков, когда это может случиться.

В 2023 и 2024 году американские военные базы на Ближнем Востоке были неоднократно атакованы геополитическим противникам Израиля.

Уточнения

18 октября 2023 года американские военные базы на севере Ирака и востоке Сирии были атакованы тремя дронами.

