Из США в Гуантанамо. Американская тюрьма, где применялись пытки, приняла первых мигрантов

Нелегальных мигрантов начали высылать из США в лагерь, расположенный в Гуантанамо

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Первый самолет с нелегальными мигрантами, выдворенными из США, прибыл во вторник на военную базу США в Гуантанамо (Куба), заявила представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

Фото: Официальный веб-сайт Белого дома Дональд Трамп

Ранее президент США распорядился подготовить лагерь в Гуантанамо для приема нелегальных мигрантов. Дональд Трамп заявил, что лагерь в Гуантанамо может вместить до 30 тысяч нелегальных мигрантов.

С апреля 2020 года наблюдается рост числа мигрантов, пытающихся пересечь границу США с Мексикой.

В 2024 году произошел конфликт между бывшим президентом США Байденом и штатом Техас. Власти Техаса начали установку заграждений на границе с Мексикой, суд обязал их демонтировать заграждения. Власти Техаса отказались выполнять это решение. Губернаторы примерно половины американских штатов поддержали позицию губернатора Техаса.

Дональд Трамп, после избрания президентом США, объявил об ужесточении миграционной политики, а отношения между Мексикой и США резко осложнились.

Уточнения

Пограничный кризис США и Мексики — продолжающийся миграционный кризис в Северной Америке, связанный с наплывом нелегальных иммигрантов из Латинской Америки, пытающихся попасть в США через территорию Мексики.

