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Помощь по-трамповски: киевский режим продолжил получать оружие от США

0:48
Мир

Американцы заморозили финансирование Агентства США по международному развитию (USAID) на 90 дней. Под удар попал и киевский режим — USAID с начала СВО отправило Украине более $7,6 миллиарда на гуманитарные нужды и еще $30 миллиардов для закрытия бюджетных дыр.

Флаг США и Украины
Фото: flickr.com by Amaury Laporte, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг США и Украины

Однако поставки оружия Киеву не отменили. Reuters пишет, что Белый дом заявил, что пересмотрит идею полного прекращения военных поставок, однако оружие снова отправили.

Высвобожденные средства США планирует направить на поддержку более значимых, с точки зрения президента США Дональда Трампа, проектов — например, развитие сектора ИИ, беспилотных технологий, энергетики.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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