Индия делает ставку на российские ракеты для защиты морских границ

Индийское министерство обороны объявило о заключении соглашения с Россией на приобретение противокорабельных крылатых ракет. Официальный представитель ведомства сообщил в социальной сети X (бывш. Twitter)*, что подписание контракта состоялось в Нью-Дели в присутствии замминистра обороны Раджеша Кумара Сингха.
В заявлении министерства подчеркивается, что данное соглашение направлено на значительное усиление боевого потенциала подводных лодок Военно-морского флота Индии. Хотя конкретное наименование закупаемых ракет не разглашается индийским оборонным ведомством, это приобретение является важным шагом в модернизации военно-морских сил страны. Укрепление подводного флота с помощью современных противокорабельных ракет позволит Индии расширить свои возможности по защите морских рубежей и проецированию военной мощи. Этот контракт также свидетельствует о продолжении военно-технического сотрудничества между Индией и Россией.
*Запрещён на территории РФ.
Противокорабельная ракета — ракета, предназначенная для поражения надводных целей (кораблей).
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