Индия делает ставку на российские ракеты для защиты морских границ

Индия закупает российские противокорабельные ракеты

Индийское министерство обороны объявило о заключении соглашения с Россией на приобретение противокорабельных крылатых ракет. Официальный представитель ведомства сообщил в социальной сети X (бывш. Twitter)*, что подписание контракта состоялось в Нью-Дели в присутствии замминистра обороны Раджеша Кумара Сингха.

Фото: commons.wikimedia.org by Yuriy Lapitskiy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Пусковая установка

В заявлении министерства подчеркивается, что данное соглашение направлено на значительное усиление боевого потенциала подводных лодок Военно-морского флота Индии. Хотя конкретное наименование закупаемых ракет не разглашается индийским оборонным ведомством, это приобретение является важным шагом в модернизации военно-морских сил страны. Укрепление подводного флота с помощью современных противокорабельных ракет позволит Индии расширить свои возможности по защите морских рубежей и проецированию военной мощи. Этот контракт также свидетельствует о продолжении военно-технического сотрудничества между Индией и Россией.

*Запрещён на территории РФ.

Уточнения

Противокорабельная ракета — ракета, предназначенная для поражения надводных целей (кораблей).

