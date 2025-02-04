Торговая война Трампа отменяется, но только на месяц

Мир вздохнул с облегчением — на месяц Трамп помиловал Мексику и Канаду

2:51 Your browser does not support the audio element. Мир

Тарифы — излюбленный прием в арсенале политических манипуляций Трампа. И он эффективен. Изначально планировалось ввести 25% пошлины на все товары, импортируемые из Мексики, и большую часть товаров из Канады, за исключением энергоносителей. Также речь шла о новых 10-процентных тарифах на товары из Китая.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дональд Трамп

Решение о паузе было принято после телефонных переговоров с лидерами обеих стран непосредственно перед планируемым вступлением тарифов в силу. Приостановка стала возможной благодаря обещаниям мексиканского президента Клаудии Шейнбаум и канадского премьер-министра Джастина Трюдо усилить охрану границ с США. Трамп добился того, чего хотел — усилил границы.

Первоначальные планы по введению тарифов вызвали обеспокоенность как в бизнес-кругах, так и среди политиков, сенаторов-республиканцев, опасавшихся негативных последствий для североамериканской экономики и роста потребительских цен, чего, кстати, Трамп не стал отрицать.

Канада ввела ответные тарифы, а Китай заявил, что примет "необходимые контрмеры". После вступления в силу договоренности о "тарифном перемирии" официальные лица США и Мексики продолжат проводить переговоры на высоком уровне по вопросам безопасности, миграции и торговли. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум опровергла обвинения в связях с мексиканского правительства с картелями и пообещала направить 10 000 солдат для борьбы с потоком фентанила и нелегальных мигрантов.

"По гуманитарным соображениям мы должны помочь Соединенным Штатам в преодолении кризиса потребления фентанила, который приводит к смертям от передозировок", — заявила она на своей утренней пресс-конференции в понедельник.

В американских политически кругах, несмотря на положительную реакцию на "перемирие", отмечается беспокойство в связи со "сложностью оценки долгосрочных последствий "политики тарифов", уже положивших начало "самой глупой торговой войне в истории". Новость о соглашении с Мексикой подтолкнула упавший накануне вторника на 600 пунктов индекс Доу-Джонса к восстановлению. Но что будет, если через месяц тарифы вступят в силу?

Экономики Канады и Мексики впадут в рецессию и, вероятно, окажут влияние на рост потребительских цен для американцев: на автомобили, бензин, пиломатериалы, калийные удобрения и другие импортные товары.

Тарифы — агрессивный, но, безусловно, эффективный метод Трампа добиваться собственных целей, определенно имеющий "срок воздействия": в какой-то момент от них придется либо отказаться отказаться, либо ввести. Иначе угрозы станут бесполезными.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й президент США (с 2017 по 2021 год) и 47-й президент США (с 20 января 2025 года). Второй президент в истории США (после Гровера Кливленда), занимающий пост два срока с перерывом и, соответственно, получивший двойную нумерацию, и первый, кому удалось это сделать, будучи избранным кандидатом от Республиканской партии.



Джа́стин Пьер Джеймс Трюдо́ (Жюстен Трюдо, фр. Justin Pierre James Trudeau; род. 25 декабря 1971, Оттава) — канадский государственный и политический деятель, премьер-министр Канады с 4 ноября 2015 года, лидер Либеральной партии Канады с 14 апреля 2013 года.





Клаудия Шейнбаум Пардо (исп. Claudia Sheinbaum Pardo; род. 24 июня 1962, Мехико, Мексика) — мексиканский политический, государственный деятель, учёный и специалист по охране окружающей среды. Избрана президентом Мексики на всеобщих выборах, прошедших 2 июня 2024 года. Вступила в должность 1 октября 2024 года. Первая женщина-президент в истории страны.



