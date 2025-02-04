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Закон лишь предлог — против Русского дома в Азербайджане примут меры

Мир

Государственное рекламное агентство Азербайджана (ADRA) заявило о своем намерении предпринять соответствующие действия в связи с нарушением законодательства, касающегося вывески Русского дома в Баку, как пишет EADaily со ссылкой на азербайджанское издание Report.

Флаг Азербайджана
Фото: commons.wikimedia.org by Gulustan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Флаг Азербайджана

Согласно законам "О рекламе" и "О государственном языке Азербайджанской Республики", рекламные конструкции могут содержать текст на иностранном языке, если таковое требуется рекламодателем. Тем не менее, как отмечает издание, текст на иностранном языке должен располагаться после текста на государственном языке и не должен превышать его по площади.

В вывеске над входом в Русский дом название данной структуры на азербайджанском языке было размещено после русского, что является нарушением законодательства, согласно сообщению.

ADRA, в рамках своих полномочий, предоставленных соответствующими законодательными актами, предпримет все необходимые шаги по исправлению указанного факта нарушения. В случае выявления нарушений агентство составляет акт и выдает обязательное к исполнению предписание рекламораспространителю о ликвидации нарушений в течение пяти дней. Если требования не будут выполнены, примутся меры по прекращению распространения рекламы.

Как сообщалось ранее, в январе издание Baku. tv, финансируемое правительством Азербайджана, обвинило Русский дом в шпионской деятельности. В ответ на это Россотрудничество объявило о подаче иска против этого издания за ложь и клевету.

МИД России выразил недоумение послу Азербайджана в Москве Рахману Мустафаеву по поводу серии публикаций антироссийской направленности в азербайджанских СМИ и кампании по дезинформации против Русского дома в Баку. На следующий день после этого посол РФ в Баку, Михаил Евдокимов, был вызван в азербайджанский МИД из-за публикаций в российской прессе, связанных с катастрофой самолета AZAL под Актау.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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