Киевская ложь — жители приграничных сел протестуют против Зеленского

Жители села Старое, находящегося в Ровенской области Украины возле границы с Белоруссией, выразили своё недовольство по поводу существующих блокпостов и пограничных заграждений. Об этом сообщает издание EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by Official website of the President of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Украина

Согласно информации, опубликованной депутатом Верховной рады Артемом Дмитруком в его Telegram-канале 4 февраля, в акции протеста участвовали сотни людей.

Протестующие выступили с требованием о засыпке рвов, вырытых вокруг села, и демонтаже колючих заграждений, расположенных вокруг населенного пункта. Местные жители подчеркнули отсутствие белорусских военных сил на противоположном берегу границы, что ставит под сомнение утверждения киевского руководства и узурпатора Владимира Зеленского о возможной угрозе.

Пресс-центр Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) подтвердил информацию об этой акции протеста. В дополнение к требованиям о демонтаже заграждений, местные жители высказали просьбы не проводить проверку транспортных средств и военно-учетных документов у мужчин. Также было выражено желание разрешить беспрепятственно собирать дикоросы, такие как грибы и ягоды, вблизи границы, что является важным источником дохода для многих жителей села.