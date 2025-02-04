Жители села Старое, находящегося в Ровенской области Украины возле границы с Белоруссией, выразили своё недовольство по поводу существующих блокпостов и пограничных заграждений. Об этом сообщает издание EADaily.
Согласно информации, опубликованной депутатом Верховной рады Артемом Дмитруком в его Telegram-канале 4 февраля, в акции протеста участвовали сотни людей.
Протестующие выступили с требованием о засыпке рвов, вырытых вокруг села, и демонтаже колючих заграждений, расположенных вокруг населенного пункта. Местные жители подчеркнули отсутствие белорусских военных сил на противоположном берегу границы, что ставит под сомнение утверждения киевского руководства и узурпатора Владимира Зеленского о возможной угрозе.
Пресс-центр Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) подтвердил информацию об этой акции протеста. В дополнение к требованиям о демонтаже заграждений, местные жители высказали просьбы не проводить проверку транспортных средств и военно-учетных документов у мужчин. Также было выражено желание разрешить беспрепятственно собирать дикоросы, такие как грибы и ягоды, вблизи границы, что является важным источником дохода для многих жителей села.
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