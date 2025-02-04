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Польская полиция борется с новой волной преступности

Глава МВД Польши о влиянии мигрантов на рост преступности
1:18
Мир

Глава МВД Польши Томаш Семоняк заявил, что рост преступности в стране связан с увеличением числа иностранцев, включая граждан Грузии. В интервью радио "ZET" он отметил, что ситуация стала следствием неконтролируемой миграции в последние годы. На совещании с региональными руководителями правоохранительных органов в январе эта проблема была обозначена как одна из ключевых.

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Фото: wikimapia by Mateusz War, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Семоняк подчеркнул, что грузинские граждане часто фигурируют в криминальной статистике. По его словам, власти уже принимают меры: усиливают контроль за арестами, депортациями и судебными решениями, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию. Он также связал рост преступности с хаотичной визовой политикой, последствиями военных конфликтов и упрощённым доступом к оружию.

Он добавил, что польская организованная преступность, значительно ослабленная два десятилетия назад, сегодня замещается иностранными группами. Отвечая на вопрос о возможном ухудшении ситуации после завершения конфликта на Украине, Семоняк выразил опасения, что прекращение боевых действий, разрушение социальных связей и распространение оружия могут усугубить кризис.

Уточнения

Томаш Семоняк (пол. Tomasz Siemoniak; род. 2 июля 1967, Валбжих, Польша) — польский государственный и политический деятель. Министр национальной обороны Польши (2011—2015) и вице-премьер Польши с 22 сентября 2014 по 16 ноября 2015 года.
 

Мигра́ция населе́ния (лат. migratio — переселение), также устаревшее отхо́дничество — переселение людей из одного региона (государства) в другой, в ряде случаев большими группами и на большие расстояния.
 

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Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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